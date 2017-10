Red Arrow kooperiert mit neuer US-Produktionsfirma

© Red Arrow

Eine Partnerschaft mit der neuen US-Produktionsschmiede 10Fold soll die Präsenz von Red Arrow auf dem amerikanischen TV-Markt ausbauen. Der Deal umfasst zudem die Option, in Zukunft einen Mehrheitsanteil zu erwerben.



10.10.2017 - 10:41 Uhr von Alexander Krei 10.10.2017 - 10:41 Uhr

Die Red Arrow Entertainment Group hat eine Partnerschaft mit der neu gegründeten Produktionsfirma 10Fold mit Sitz in Los Angeles geschlossen. Die ProSiebenSat.1-Tochter sichert sich zudem die Option, in Zukunft einen Mehrheitsanteil an dem Unternehmen zu erwerben, das sowohl Scripted- als auch Non-Scripted-Formate produziert. Mit dem Schritt will Red Arrow nicht nur sein Programm-Portfolio erweitern, sondern auch die Präsenz im internationalen und US-amerikanischen Markt ausbauen.

Eigentümer von 10Fold die Produzenten Craig Armstrong und Rick Ringbakk, die schon für alle großen US-Networks arbeiteten und bereits mit mehreren Emmys ausgezeichnet wurden. Vor der Gründung von 10Fold führten die beiden gemeinsam die Produktionsfirma 5x5, wo sie für erfolgreiche Formate wie "Fashion Star" (NBC), "Bet on Your Baby" (ABC), "King of the Nerds" (TBS) und "The Hero" (TNT) mit Dwayne "The Rock" Johnson verantwortlich waren. Zusätzlich zu den laufenden Produktionen und Programmen, die sich aktuell bei 10Fold in Entwicklung befinden, besitzt die Firma Rechte an Formaten, die aus der Zeit von Armstrong und Ringbakk bei 5x5 stammen.

Jan Frouman, Chairman & CEO der Red Arrow Entertainment Group: "Wir sind immer auf der Suche nach den kreativsten Köpfen – umso besser, wenn sie wie Craig und Rick bereits eine Produktionsfirma erfolgreich aufgebaut und geleitet haben. Beide sind absolute Branchenkenner. Durch 10Fold wird nicht nur unser Format-Output steigen, sondern sie werden auch großartige Partner für die gesamte Gruppe sein. Wir freuen uns sehr, dass sie sich entschieden haben, ihre neue Firma mit Red Arrow zusammenzubringen."

"Formate zu entwickeln und Geschichten für Menschen auf der ganzen Welt zu erzählen, ist unsere Leidenschaft. Ihr großes Produktionsnetzwerk und ihre herausragende Erfolgsbilanz machen die Red Arrow-Gruppe zum besten Partner für uns", so Rick Ringbakk. Und sein Kollege Craig Armstrong ergänzt: "Wir freuen uns darauf, unser nächstes Abenteuer gemeinsam mit Red Arrow zu starten. Jan und sein Team sind die perfekte Wahl und wir sind gespannt, wohin uns diese Partnerschaft bringen wird."

Teilen