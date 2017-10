Seriencamp: Von "Young Sheldon" bis "Babylon Berlin"

© Seriencamp

Mit mehr als 50 Serien wird das Programm beim Münchner "Seriencamp" in diesem Jahr so umfangreich ausfallen wie noch nie. Darunter befinden sich auch zahlreiche Premiere wie beispielsweise der "Big Bang Theory"-Ableger "Young Sheldon".



Ende des Monats findet an der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) bereits zum dritten Mal das "Seriencamp" statt, das innerhalb von drei Tagen Gratis-Screenings von mehr als 50 internationalen Serien umfasst, darunter fast 20 Welt- beziehungsweise Deutschland-Premieren, wie aus dem jetzt veröffentlichen Programm hervorgeht. Die Liste ist länger als in der Vorjahren und beinhaltet Prodouktionen unter anderem aus Deutschland, Finnland, Schweden, Großbritannien, Israel und den USA.

So wird unter anderem die deutsch-finnische Nordic-Noir-Produktion "Deadwind" ihre Weltpremiere auf dem "Seriencamp" feiern. Hinzu kommen die argentinische HBO-Produktion "El Jardin de Bronce", der britische Serienkiller-Thriller "Rellik" sowie die finnische Entdeckung "Mental", die zusammen mit weiteren jungen Formaten unter dem Label "Jung, wild und brillant" zu sehen sein wird. Ergänzt wird das Angebot durch die deutsche Serien-Hoffnung "Babylon Berlin", die Science-Fiction-Serie "Colony" und das Marvel-Spin-Off "The Gifted". Auch Hits wie "The Walking Dead" oder "American Horror Story: Cult" sind Teil des Programms.

Dazu kommen der Crack-Thriller "Snowfall", das Porno-Drama "The Deuce" mit James Franco und Maggie Gyllenhaal sowie die US-Comedy-Preview, die die Deutschlandpremieren des "Big Bang"-Ablegers "Young Sheldon", Seth McFarlanes "The Orville", "Ghosted" sowie "Future Man", die neue Serie von Seth Rogen und Evan Goldberg, umfasst.

