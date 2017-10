HR-Moderatorin Susann Atwell gründet PR-Agentur

© Ivo von Renner

Die ehemalige ProSieben-Moderatorin Susann Atwell ist heute für den HR tätig, dort präsentiert sie das Boulevardmagazin "Maintower". Zusätzlich zu diesem Job hat Atwell nun ihre eigene PR-Agentur in Hamburg gegründet.



10.10.2017 - 15:42 Uhr von Timo Niemeier 10.10.2017 - 15:42 Uhr

TV-Moderatorin Susann Atwell gründet gemeinsam mit Carsten Geyer unter dem Namen Atwell Geyer PR eine PR-Agentur. Das neue Unternehmen hat seinen Sitz in Hamburg. Konkret will man sich an Kunden aus Lifestyle-Bereichen wenden, man legt also einen Schwerpunkt auf Fashion, Beauty, Art und Design. Neben der klassischen PR übernimmt die neu gegründete Agentur für ihre Kunden auch die Bereiche Social Media und Events.

Susan Atwell dürfte vielen Zuschauern noch aus ihrer Zeit bei ProSieben bekannt sein. Dort moderierte sie Ende der 90er und Anfang der 00er Jahre einige Formate, darunter auch das Mittagsmagazin "Sam". 2010 ging die Moderatorin in die Privatinsolvenz, das machte sie selbst 2012 öffentlich. Heute steht sie vor allem für das HR-Boulevardmagazin "Maintower" vor der Kamera, das sie trotz ihrer neuen Agentur auch weiterhin präsentieren wird.

"Ich kenne mich mit Lifestyle-Produkten aus, habe meine gesamte berufliche Karriere mit Journalismus zu tun gehabt und will meine Medienerfahrung nun Kunden zur Verfügung stellen", sagt Atwell selbst zu ihrem neuen Job. "Wir können Erfahrung, Medienpräsenz und Agenturkompetenz ideal verbinden und in neue Konzepte umsetzen."

Teilen