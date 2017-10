"Bild" nennt schon erste Dschungelcamperin

© RTL / Stefan Gregorowius

Es dauert zwar noch rund drei Monate, bis die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL startet, die "Bild" nennt nun aber dennoch schon einmal die vermeintlich erste Kandidatin. Der Sender will den Namen wie immer nicht kommentieren.



11.10.2017 - 08:25 Uhr von Timo Niemeier 11.10.2017 - 08:25 Uhr

Auch die diesjährige Staffel des Dschungelcamps holte für RTL im Schnitt fast 40 Prozent Marktanteil und war damit wieder ein voller Erfolg für den Sender. Und weil die Promo offenbar nicht früh genug losgehen kann, nennt die "Bild" in ihrer Mittwochsausgabe die vermeintlich erste Dschungelcamperin für 2018. Jenny Frankhauser soll dann in den australischen Busch ziehen. Wem der Name nichts sagt: Frankhauser ist die Halb-Schwester von Daniela Katzenberger, derzeit sind die Frauen zerstritten.

Bei RTL kommentiert man den Namen Frankhauser nicht, das hat mittlerweile Tradition. RTL lässt jedes Jahr so gut wie alle Dschungelcamper vorab via "Bild" durchsickern. Für die Katzenberger-Familie wäre es übrigens der zweite Auftritt in der RTL-Show, 2013 nahm bereits Iris Klein an dem Format teil. Klein ist die Mutter von Katzenberger und Frankhauser.

