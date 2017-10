Bavaria produziert Quizshow fürs Schweizer Fernsehen

© SRF/Bavaria

Unter dem Titel "Besser als die Quizlegenden" arbeitet Bavaria Entertainment derzeit an einer neuen Quizshow für das Schweizer Fernsehen SRF. In dem Format treten ehemalige Gastgeber von Quizshows gegen die "schlausten Köpfe des Landes" an.



11.10.2017 - 11:13 Uhr von Timo Niemeier 11.10.2017 - 11:13 Uhr

Bavaria Entertainment hat einen neuen Auftrag in der Schweiz an Land gezogen und produziert für den SRF die Quizshow "Besser als die Quizlegenden". In dem Format treten ehemalige Gastgeber erfolgreicher Quizshows an und stellen sich den vermeintlich "schlausten Köpfen des Landes". Derzeit läuft die Suche nach den Herausforderern. Die Kandidaten, die die Qualifikations- und danach auch die Legendenrunde überstehen, gehen als Sieger nach Hause und sind besser als die Quizlegenden.

Präsentiert wird die Show von SRF-Moderator Sven Epiney, gezeigt werden soll die Show am 3. Februar 2018 zur besten Sendezeit. Als Quizlegenden angekündigt haben Sender und Produktionsfirma bereits Bernard Thurnheer, Raymond Fein, Gabriela Amgarten und René Rindlisbacher.

Oliver Fuchs, Geschäftsführer von Bavaria Entertainment und Produzent der Sendung, sagt über die neue Quizshow: "Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit dem SRF ein originäres Format auf einem so prominenten Sendeplatz bringen dürfen - große Unterhaltung mit Schweizer Content." Mit Quizshows kennt man sich bei der Bavaria jedenfalls gut aus: Hierzulande produziert man unter anderem "Das Quiz für den Westen" (WDR), "Die Quiz-Helden" (SWR) und "Die beste Klasse Deutschlands" (Kika/ARD).

Teilen