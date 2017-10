RTL sichert sich neue Sci-Fi-Hoffnung fürs Pay-TV

© Empreinte Digitale

Bei den Kritikern kam "Missions" in diesem Jahr bereits gut an, 2018 soll die französische Dramaserie auch das deutsche Publikum begeistern. RTL hat sich jetzt für seinen Pay-TV-Sender RTL Passion die Rechte gesichert.



11.10.2017 - 18:03 Uhr von Alexander Krei 11.10.2017 - 18:03 Uhr

In der kommenden Woche werden sich wieder Fernsehmacher aus aller Welt auf der TV-Messe MIPCOM im südfranzösischen Cannes treffen. Die RTL-Einkäufer waren bereits im Vorfeld fleißig und haben sich die Rechte an der französischen Science-Fiction-Serie "Missions" gesichert. Einen entsprechenden Bericht des US-Branchendienstes "Hollywood Reporter" bestätigte der Kölner Sender am Mittwoch auf Nachfrage des Medienmagazins DWDL.de.

Demnach soll "Missions" im kommenden Jahr beim Pay-TV-Sender RTL Passion Premiere feiern. Neben RTL haben auch die BBC und der dänsiche Sender DR die Rechte an der Serie erworben, bei der AMC Networks zur zweiten Staffel als Koproduzent eingestiegen ist. Diese soll im kommenden Jahr entstehen.

"Mission" wurde von Henri Debeurme, Julien Lacombe und Ami Cohen kreiert und gewann den Discovery Prize beim französischen festival Séries Mania. Darüber hinaus wurde die Produktion in diesem Jahr von den TV-Kritikern bei den MIP Drama Screenings in Cannes als beste Serie ausgezeichnet. Im Zentrum der Handlung steht eine europäische Marsmission, die plötzlich feststellen muss, dass schon vor ihr eine Crew auf dem Mars war und seither verschwunden ist.

