US-Präsident Trump droht TV-Sendern mit Lizenzentzug

Neue Stufe des Eskalation im Streit im Streit mit der Presse: US-Präsident Trump hat die Lizenzen für amerikanische Privatsender in Frage gestellt. Er störte sich an einem Bericht von NBC und sprach auf Twitter von "Fake-News".

Der US-Präsident befindet sich mal wieder im Kampf gegen die freien Medien, jetzt hat er sogar mehr oder weniger offen mit einem Lizenzentzug gedroht. "Angesichts der ganzen Falschnachrichten, die von NBC und den Gesellschaften kommen - ab wann ist es angebracht, ihre Lizenzen in Frage zu stellen? Schlecht für das Land", schrieb Donald Trump am Mittwoch auf Twitter.

Wenige Minuten zuvor hatte Trump schon einmal scharfe Worte für NBC gefunden. "Fake NBC News hat eine Story erfunden, nach der ich das US-Atomwaffenarsenal um den Faktor zehn erhöhen wollte", schimpfte er und sprach "purer Fiktion". Im selben Tweet schob Trump dann noch hinterher: "NBC = CNN!" - auch mit dem Nachrichtensender liegt der US-Präsident bekanntlich seit einiger Zeit im Clinch.

With all of the Fake News coming out of NBC and the Networks, at what point is it appropriate to challenge their License? Bad for country!