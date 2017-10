Zattoo nimmt nun auch den US-Markt ins Visier

© Zattoo

Nachdem Zattoo bereits in Deutschland, der Schweiz, Dänemark und Spanien aktiv ist, wagt das Unternehmen nun den Schritt über den großen Teich. Noch in diesem Jahr soll der Dienst auch in den USA verfügbar gemacht werden.



13.10.2017 - 14:50 Uhr von Timo Niemeier 13.10.2017 - 14:50 Uhr

Hierzulande gehört Zattoo längst zu den gängigen Live-TV-Anbietern, neben dem deutschen, dem schweizer, dem dänischen und dem spanischen Markt gibt es den Dienst bislang aber noch in keinen anderen Ländern. Das wird sich allerdings noch in diesem Jahr ändern, dann nimmt Zattoo nämlich den US-Markt ins Visier. Dafür ist man nun eine Kooperation mit dem Telekommunikationsunternehmen Hotwire Communications eingegangen. Zattoo und Hotwire haben das gegenüber dem US-Branchendienst "Broadband TV News" bestätigt.

Demnach soll Zattoo in den USA noch im viertel Quartal in den USA an den Start gehen, einen genauen Termin gibt es noch nicht. Zunächst will man sich darauf konzentrieren, den Dienst auf mobilen Endgeräten (iOS, Android, Windows 10) und in einer Desktop-Version (Windows, Mac) anzubieten. Danach sollen weitere Geräte unterstützt werden, etwa Smart TVs.

Für den Markteintritt in den USA wird Zattoo in der Hotwire-Communications-Niederlassung in Fort Lauderdale (Florida) einen zentralen TV-Hub einrichten. Gernot Jäger, Chief Officer B2B TV Solutions sagt: "Der Eintritt in den US-Markt ist für Zattoo ein wichtiger Schritt in der globalen Expansionsstrategie. Wir freuen uns, dass Hotwire Communications der erste US-Anbieter ist, der auf Zattoo setzt." Emanuele Jones, Vice President of Engineering bei Hotwire Communications, ergänzt: "Unter allen Angeboten, die wir uns angesehen haben, stach Zattoo mit seiner Erfahrung und der großen Unterstützung verschiedener Geräte hervor. Schon heute bedient Zattoo in Europa Millionen Kunden."

Hierzulande hatte Zattoo sein Angebot Anfang des Jahres erweitert: Im kostenpflichtigen Paket gibt es nun auch die Restart-Funktion. Außerdem wurden Anfang des Jahres ARD, ZDF und der Kika in HD im frei empfangbaren Angebot freigeschaltet - dieses Paket wird über Werbung finanziert.



