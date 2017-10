13th Street setzt "Slasher" im Januar 2018 fort

© Mark O'Neill

13.10.2017 - 15:33 Uhr von Timo Niemeier 13.10.2017 - 15:33 Uhr

Die erste Staffel von "Slasher" hat 13th Street ab dem 19. September 2016 an vier aufeinanderfolgenden Abenden gezeigt, inzwischen sind die Episoden auch bei Netflix zu sehen. In Kanada wird die zweite Staffel, die übrigens "Slasher: Guilty Party" heißen wird, ab dem 17. Oktober gezeigt. Hierzulande müssen die Fans der Serie rund drei Monate warten, ab dem 11. Januar 2018 sind die neuen Folgen aber erneut bei 13th Street zu sehen.

Da Slasher als Anthology-Serie konzipiert ist, haben die acht neuen Episoden auch eine neue Story: Eine Gruppe ehemaliger Freunde kehrt mitten im tiefsten Winter zu ihrem einstigen Ferienlager in die kanadischen Wälder zurück. Alle Beteiligten verbindet ein entsetzliches Geheimnis mit diesem Ort. Während die Temperaturen immer eisiger werden, taucht ein grausamer Killer auf, der an ein fünf Jahre zurückliegendes Ereignis erinnern will und auf Rache sinnt.

Die erste Staffel war von John Carpenters Horror-Klassiker "Halloween" inspiriert, die zweite Staffel steht nun in der Tradition von "Ich weiß, was Du letzten Sommer getan hast". Zum Cast der neuen Folgen zählen unter anderem Leslie Hope (24, NCIS), Lovell Adams-Gray (Dead of Summer), Paulino Nunes (Designated Survivor), Kaitlyn Leeb (Heartland) und TY Olsson (Shattered). Aus Staffel eins kehren die Darsteller Christopher Jacot, Jim Watson und Jefferson Brown zurück. Zur Einstimmung auf die neue Staffel zeigt 13th Street ab dem 1. Januar nochmals die komplette erste Staffel, immer montags bis donnerstags gibt es ab 21.45 Uhr jeweils zwei Folgen zu sehen.

