Joko-und-Klaas-Schmiede macht neue Bauerfeind-Show

Anfang November bekommt Katrin Bauerfeind eine neue Leseshow bei 3sat. Darin wird gelesen, was gefällt - selbst WhatsApp-Nachrichten sind nicht ausgeschlossen. Florida TV, bislang vorwiegend für Formate mit Joko und Klaas bekannt, produziert.



13.10.2017 - 15:48 Uhr von Alexander Krei 13.10.2017 - 15:48 Uhr

Wenn Florida TV Formate produziert, dann haben diese in aller Regel mit dem Universum von Joko und Klaas zu tun. Das ist diesmal anders: Für 3sat stellt die Endemol-Shine-Tochter nun vier Folgen einer neuen Sendung mit Katrin Bauerfeind her. Diese hört auf den Namen "Bauerfeind - Die Leseshow" und läuft ab dem 5. November sonntags um 21:00 Uhr. Die weiteren Ausgaben sind am 12. November, 3. und 30. Dezember zu sehen - Letztere allerdings erst um 22:45 Uhr.

In der Sendung liest die Moderatorin vor - und zwar theoretisch alles, vom literarischen Werk über eine Gebrauchsanweisung hin bis zur WhatsApp-Nachricht. Die einzige Voraussetzung: Es muss unterhaltsam sein. Beispiele: Was passiert, wenn man den Schlussdialog aus "Casablanca" mit vertauschten Rollen liest? Wie klingt die Regierungserklärung auf Schwäbisch? Und kann man Tinder-Chats von "Rosamunde Pilcher"-Dialogen unterscheiden?

3sat verspricht eine Mischung aus Comedy-Reading und Late-Night-Show, für die Katrin Bauerfeind in jeder Ausgabe zwei Gäste ins Berliner ewerk lädt. In den ersten Ausgaben sind Bjarne Mädel, Cordula Stratmann, Klaas Heufer Umlauf, Katharina Thalbach, Max Giermann, Tim Mälzer, Jannine Michaelsen und Kim Anneke Sarnau mit dabei.



