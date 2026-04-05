Eine neue Folge der ZDF-Krimireihe "Wilsberg" hat am Samstagabend mit riesigem Vorsprung die Quoten-Charts dominiert. Durchschnittlich 5,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr und trieben den Marktanteil auf herausragende 29,2 Prozent - damit schrammte "Wilsberg" nur knapp am bisherigen Marktanteils-Rekord, aufgestellt vor drei Jahren, vorbei.

Allzu starke Konkurrenz hatte die Krimireihe beim Gesamtpublikum nicht zu befürchten. Zum Vergleich: Der stärkste Verfolger lockte in der Primetime nicht einmal zwei Millionen Menschen vor den Fernseher. Bei den 14- bis 49-Jährigen tat sich "Wilsberg" gleichwohl trotzdem schwerer, schaffte aber auch hier gute 8,3 Prozent Marktanteil. Blickt man auf die 14- bis 59-Jährigen, dann sorgte die ZDF-Reihe mit 990.000 Zuschauerinnen und Zuschauern schon für ungleich bessere 15,0 Prozent. Es zeigt sich aber auch: Der ganz überwiegende Teil des "Wilsberg"-Publikums war über 60 Jahre alt.

Erfolgreich war der Sender indes auch im weiteren Verlauf des Abends noch: So kam das "heute-journal" mit 4,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf insgesamt 21,6 Prozent Marktanteil, ehe "Der Staatsanwalt" noch 3,25 Millionen im ZDF hielt. "Das aktuelle Sportstudio" kam schließlich mit 1,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf 16,3 Prozent Marktanteil - und war insbesondere bei den 14- bis 49-Jährigen noch einmal richtig gefragt. Dort zog der Marktanteil ab 23 Uhr nämlich auf starke 15,0 Prozent an. Höher fiel der Wert zuletzt vor fast drei Jahren aus.

Bemerkenswert: Das "Sportstudio" erreichte sogar geringfügig mehr junge Menschen als die ARD-"Sportschau" am Vorabend, die übrigens ebenfalls 15,0 Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe erzielte - während das parallele "Topspiel" zwischen Stuttgart und Dortmund bei Sky auf 12,8 Prozent kam. Insgesamt erreichte die "Sportschau" im Schnitt 3,08 Millionen Menschen. Ebenfalls gefragt waren die 15:30-Uhr-Einzelspiele, die bei Sky die Millionen-Marke knackten und den Marktanteil in der Zielgruppe auf starke 22,2 Prozent trieben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;