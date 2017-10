Nach Kritik: SWR zeigt umstrittenen Kinderfilm früher

© SWR/INDI Film/Adrian Marineci

Eigentlich wollte der SWR den Kinderfilm "Nellys Abenteuer" Anfang Dezember zeigen, im Kika war eine Ausstrahlung für Mitte November geplant. Nach viel Kritik über angeblichen Rassismus zieht der SWR die Ausstrahlung nun vor, danach wird über den Film diskutiert.



13.10.2017 - 18:20 Uhr von Timo Niemeier 13.10.2017 - 18:20 Uhr

In den deutschen Kinos ist der Kinderfilm "Nellys Abenteuer" schon längst zu sehen gewesen, die geplante Ausstrahlung im TV sorgt nun aber für reichlich Wirbel. So hat sich der Zentralrat der Sinti und Roma beschwert, der Streifen würde antiziganistische Züge beinhalten. Der Film zeige Roma nur beim Betteln und Stehlen und vermittele das Bild von "kriminellen, unzivilisierten, disziplinlosen und triebgesteuerten Roma, die keine Moral kennen", heißt es in einer Studie, die der Zentralrat hat anfertigen lassen. Auch die Grünen sprachen sich daraufhin gegen eine unkommentierte Ausstrahlung aus.

Beim SWR hat man offenbar das Gespräch mit dem Zentralrat gesucht, so habe es Anfang September ein "mehrstündiges Gespräch" gegeben. "Den Vorwurf des Zentralrats, der Film beinhalte rassistische und antiziganistische Züge, weise ich entschieden zurück", sagt SWR-Programmdirektor Christoph Hauser. Dennoch will man sich nun der Kritik und der Diskussion stellen. Daher werde man den Film bereits am 12. November um 13 Uhr im SWR Fernsehen zeigen.

Im Anschluss daran soll es eine 45-minütige Diskussionssendung geben, in der über die Kritik am Film gesprochen wird. Hauser: "Derzeit wird viel geredet und geschrieben. Es wird jetzt Zeit, dass nicht allein auf Grundlage von Statements über den Film geurteilt wird. Unsere Zuschauer müssen sich selbst ein Bild machen können. Deshalb habe ich entschieden, dass der Abenteuerfilm früher als geplant ausgestrahlt wird. In einer direkt anschließenden Sendung kann dann eine Diskussion stattfinden, die dem Film gerecht werden kann. Zur jetzigen Zeit ist das nicht möglich."

Laut SWR erzählt "Nellys Abenteuer" die Geschichte eines 13-jährigen Mädchens, das den Sommerurlaub mit ihren Eltern in Rumänien verbringen soll. Dort, in eine ihr fremde Welt gestellt, erfährt sie Hilfe und Freundschaft, durchlebt Abenteuer und Gefahren gemeinsam mit Tibi und Roxanna, den Roma-Jugendlichen. Sie stellt sich gemeinsam mit ihren Freunden am Ende gegen den Bösewicht, einen Deutschen, und will ein Dorf vor der Flutung bewahren. Produziert wurde der Kinostreifen von Indi Film, Bastei Media, Rommel Film, SWR und SR.

