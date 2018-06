Lichter und Wilmsdorff suchen im ZDF das Glück

© ZDF/Nils Trümpener

Das Quoten-Zugpferd Horst Lichter ist auch im Weihnachtsprogramm fürs ZDF unterwegs - diesmal zusammen mit seinem Freund Jenke von Wilmsdorff in Norwegen. Die beiden haben sich vorgenommen, nichts weniger als das Glück zu finden.



13.11.2017 - 20:44 Uhr von Alexander Krei 13.11.2017 - 20:44 Uhr

Mit "Bares für Rares" sorgt Horst Lichter nun schon seit geraumer Zeit täglich für Spitzen-Quoten im ZDF - und auch im Weihnachtsprogramm kommt der Mainzer Sender erwartungsgemäß nicht ohne sein Zugpferd aus. Am 1. Weihnachtstag wird Lichter allerdings nicht in seiner Trödelshow zu sehen sein, sondern im Rahmen einer einstündigen Reise-Dokumentation, deren Ausstrahlung fürs Vorabendprogramm geplant ist.

Unter dem Titel "Horst Lichter sucht das Glück" begleitet das ZDF den TV-Koch und seinen Kumpel Jenke von Wilmsdorff auf einer Motorrad-Reise durch Norwegen und damit durch das laut "Glücksbericht" der Vereinten Nationen glücklichste Land der Welt. Das ZDF verspricht zugleich einen Blick in Lichters Seele sowie starke Bilder des schönen Landes.

Zu sehen gibt es die Dokumentation am 25. Dezember um 19:15 Uhr. Einen Tag später zeigt das ZDF zur gleichen Zeit übrigens seinen traditionellen Jahresrückblick "Album 2017", zu dem diesmal wieder Wulf Schmiese die Anmerkungen beisteuern wird. Und auch an die Verstorbenen wird wieder erinnert: Einmal in Susanne Conrads Film "Adieu - Menschen, die wir nicht vergessen" am 27. Dezember um 17:10 Uhr sowie einen Tag später um 22:15 Uhr in der von Markus Lanz präsentierten Sendung "Niemals geht man so ganz".

Nach den Weihnachtstagen wird dann auch Horst Lichter wieder im Trödel-Einsatz sein: Ab dem 27. Dezember geht's mit "Bares für Rares" im Nachmittagsprogramm weiter. Mit Marktanteilen von im Schnitt weit mehr als 20 Prozent ist das Format mit weitem Abstand Marktführer auf dem Sendeplatz um 15:00 Uhr.

