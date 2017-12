"How Much Is The Gift?": Scooter für RTL II im Einsatz

© obs/RTL II/RTL II/Magdalena Possert

In der Vorweihnachtszeit setzt RTL II in Trailern und Werbetrennern auf Scooter. H.P. Baxxter ruft den Zuschauern in Anlehnung an ein bekanntes Lied der Band u.a. dann "How Much is the Gift?" entgegen. Zudem wird man auch ein Konzert übertragen.



06.12.2017 - 15:02 Uhr von Uwe Mantel 06.12.2017 - 15:02 Uhr

Anlässlich des 25-jährigen Band-Jubiläums von Scooter hat RTL II eine Kooperation mit der Band bekannt gegeben. Ab sofort ist Band-Frontmann H.P. Baxxter in Werbetrennern zu sehen und zu hören. Dazu werden Scooter-Klassiker wie "Hyper Hyper", "How Much Is The Fish?" und "Move Your Ass" abgewandelt in "Heiter Heiter", "How Much Is The Gift?" und "Merry Christmas". Dazu ist Baxxter mit weihnachten Accessoires zu sehen. Kommende Woche folgt der Highlighttrailer, in den die schönsten Weihnachtsfilme bei RTL II integriert sind. Dieser ist ebenfalls mit einem Scooter-Song unterlegt. Die Kampagne wurde von der Agentur MeHappy umgesetzt.

Die Kooperation umfasst aber auch die Übertragung des Konzerts "100% Scooter – 25 Jahre Wild & Wicked" aus dem Matrix Club Berlin, das RTL II im Anschluss an seine Silvester-Sendung "Silvester Hit-Countdown - Welcome 2018" zeigt, in der Scooter ebenfalls auftreten. Bei der Jubiläums-Tournee im kommenden Jahr fungiert RTL II zudem als Medienpartner.

Jens Thele, Managing Director Kontor Records: "Die jahrzehntelange gute Zusammenarbeit mit RTL II wird nun zum 25jährigen Bandjubiläum neu getoppt! Wir freuen uns sehr, dass H.P. in der Adventszeit in verschiedenen Trailern im Rahmen der RTL II-Weihnachtskampagne als Testimonial mit einem ‚leichten Augenzwinkern‘ zu sehen sein wird." Thomas Elbracht, Leiter Brand Partnership & Entertainment El Cartel Media: "Scooter und RTL II, das ist eine Verbindung, die schon immer sehr gut funktioniert hat. Das beweisen unter anderem 18 ‚The Dome‘-Teilnahmen – absoluter Rekord. Schön, dass uns die Band durch die so wichtige Weihnachtskampagne begleitet und wir als Medienpartner auf ihren Konzerten dabei sein werden. Dort feiern wir gemeinsam, denn auch RTL II hat 2018 sein 25-jähriges Jubiläum. "

