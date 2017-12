Eva-Maria Lemke wechselt vom ZDF zum RBB

© RBB/Philipp Baben der Erde

Das ZDF verliert seine "heute+"-Moderatorin Eva-Maria Lemke an den RBB: Dort wird sie ab Februar 2018 neben Cathrin Böhme und Sascha Hingst die "Abendschau" moderieren. Wie es bei "heute+" weitergehen wird, ist noch unklar.



06.12.2017 - 18:21 Uhr von Timo Niemeier 06.12.2017 - 18:21 Uhr

Eva-Maria Lemke wechselt zum RBB: Die 35-jährige Journalistin und Moderatorin wird ab Februar 2018 die "Abendschau" des Senders moderieren. Sie präsentiert die Nachrichtensendung dann im Wechsel mit Cathrin Böhme und Sascha Hingst. Seit 2015 moderierte Lemke gemeinsam mit Daniel Bröckerhoff die "heute+"-Spätnachrichten im ZDF, diesen Job wird sie aufgeben. Wer ihr bei "heute+" nachfolgen wird, ist derzeit aber noch unklar,.

Beim RBB freut man sich nun erst einmal auf den Neuzugang. Chefredakteur Christoph Singelnstein sagt: "Eva-Maria Lemke ist eine großartige Verstärkung für unser 'Abendschau'-Team. Sie steht für kritischen Fernsehjournalismus mit Haltung und ergänzt mit einem neuen Blick auf die Stadt das bisherige Moderatoren-Duo". Die "Abendschau" fasst schon seit 1958 die wichtigsten Ereignisse in Berlin zusammen, im kommenden Jahr steht also der 60. Geburtstag an. Seit 1994 ist die Sendung an sieben Tagen in der Woche zu sehen.

Der RBB bezeichnet die "Abendschau", neben dem Schwestermagazin "Brandenburg aktuell", als "erfolgreichste Sendung im RBB Fernsehen". Täglich schalten zwischen 19:30 und 20 Uhr laut Senderangaben bis zu 400.000 Berliner die Sendung ein. Eva-Maria Lemke sagt zu ihrem neuen Job: "Als Berlinerin gehört die Abendschau für mich dazu, so lange ich denken kann: Hier ist wenig so sicher wie die Abendschau - außer fluchenden Taxifahrern vielleicht. Ich freue mich, dass ich das Team verstärken darf auf die vielen Nachrichten dieser Stadt - und natürlich auf die krachende Geburtstagsparty zum Sechzigsten. Zu der werde ich ja gerade rechtzeitig ankommen."

