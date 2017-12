SWR legt bisher getrennte Chefredaktionen zusammen

© SWR/Alexander Kluge

Der SWR legt im Mai kommenden Jahres die beiden bisherigen Chefredaktionen "Nachrichten und Distribution" und "Content" zu einer neuen multimedialen Chefredaktion zusammen. Die Leitung übernimmt Fritz Frey.



08.12.2017 - 12:05 Uhr von Uwe Mantel 08.12.2017 - 12:05 Uhr

Ab Mai 2018 gibt es beim SWR nur noch eine multimediale Chefredaktion, in der die bisherigen Chefredaktionen "Nachrichten und Distribution" und "Content" zusammengeführt werden. Fritz Frey, derzeit Chefredakteur Content, wird dann die Leitung übernehmen. Arthur Landwehr, bislang Chefredakteur "Nachrichten und Information", wechselt zum 1. August 2018 als USA-Korrespondent für den ARD-Hörfunk nach Washington.

Die Zusammenlegung sei Teil des multimedialen Umbaus des SWR. Damit werden auch auf organisatorischer Ebene die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Inhalte noch besser als bisher bereits bei der Planung passend für Fernsehen, Radio, die SWR Aktuell App und soziale Netzwerke konzipiert werden können. Seit Anfang dieses Jahres gibt es bereits keine nach Ausspielweg getrennten Programmdirektionen mehr, sondern eine multimedial zuständige Programmdirektion Kultur und eine Programmdirektion Information.

SWR-Intendant Peter Boudgoust: "Wir verändern uns in den Strukturen, damit wir verlässlich bleiben für unsere Nutzer. In einer von Algorithmen getriebenen Informationsflut können sich unsere Nutzer sicher sein, dass wir sorgfältig recherchieren, Quellen prüfen, Hintergründe aufdecken, Fakten checken, diese einordnen und verständlich auf den Punkt bringen. Damit bieten wir in der digitalen Medienwelt etwas, das mit Blick auf die gesellschaftliche Lage nötiger ist denn je: Frei zugängliche Plattformen zur Debatte, zur Information und zur Meinungsbildung."

Teilen