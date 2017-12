"The Walking Dead" geht Ende Februar bei FOX weiter

© AMC

Auch 2018 wird sich FOX auf starke Quoten von "The Walking Dead" einstellen können. Kurz nach der US-Ausstrahlung sollen die neuen Folgen ab Ende Februar gezeigt werden. Jüngst verzeichnete die Serie so viele Zuschauer wie noch nie.



11.12.2017 - 12:38 Uhr von Alexander Krei 11.12.2017 - 12:38 Uhr

Bevor am Abend das Midseason-Finale von "The Walking Dead" bei FOX zu sehen sein wird, hat der Sender schon das Datum für die Rückkehr der Horrorserie bekanntgegeben. Wie gehabt wird es die neuen Folgen keine 24 Stunden nach ihrer US-Premiere wahlweise im englischen Original und der deutschen Synchronfassung zu sehen geben. "The Walking Dead" meldet sich somit am 26. Februar 2018 zurück.

Insgesamt sollen zu Jahresbeginn acht neuen Episoden gesendet werden. Der Pay-TV-Sender strahlt die Fortsetzung auf dem bewährten Sendeplatz am Montag um 21:00 Uhr aus. Jüngst gelang es der 100. Folge der Serie, mit 520.000 Zuschauern einen neuen Quoten-Rekord aufzustellen. In den USA sind die Quoten von "The Walking Dead" dagegen rückläufig, erst kürzlich verzeichnete die Serie ein Sechs-Jahres-Tief.

