RTL öffnet 2018 zweiten Abend für deutsche Serien

© MG RTL D / Frank Dicks

Im Januar wird die Fiction-Offensive von RTL ins Rollen geraten. Zusätzlich zum Donnerstag wird der Kölner Sender einen zweiten Abend pro Woche mit deutschen Serien bespielen. Den Anfang machen "Sankt Maik" und "Beck is back".



12.12.2017 - 00:20 Uhr von Alexander Krei 12.12.2017 - 00:20 Uhr

Fünf neue Serien und eine neue Sitcom hat RTL in diesem Frühjahr in Produktion geschickt. Der Sender meint es also ernst mit seinen Bemühungen, verstärkt auf eigene fiktionale Inhalte zu setzen. Und auch wenn mit "Bad Cop - kriminell gut" der erste Neustart der Saison kürzlich vom Publikum nicht angenommen wurde, will RTL den Anteil deutscher Fiction mit Beginn des neuen Jahres deutlich ausbauen. Dafür wollen die Kölner fortan nicht nur donnerstags auf eigene Serien setzen, sondern auch am Dienstagabend, wie RTL jetzt gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte.

"Wir haben bereits vor einigen Jahren angefangen, verstärkt auf Eigenproduktionen zu setzen, und nun freuen wir uns sehr, damit einen neuen Serientag bei RTL einzuläuten und langfristig zu etablieren", so RTL-Fiction-Chef Philipp Steffens. "Den Dienstag wollen wir mit unseren neuen Serien erobern und unserem Publikum damit einen weiteren Feierabend unter der Woche verschönern." Gelingen soll das mit "starken Geschichten, tollen Figuren mit Haltung und Charme, die einem zum Lachen bringen und emotional packen", so Steffens, der eine "breite Genrevielfalt, neue Gesichter und viele Talente" verspricht.

Konkret sieht der Fahrplan vor, dass "Sankt Maik" den Reigen am 23. Januar um 20:15 Uhr mit einer neuen Folge eröffnen wird. Eine Woche später folgt "Beck ist back!" um 21:15 Uhr - hiervon will RTL am 6. und 13. Februar ebenfalls mit Doppelfolgen nachlegen. Beide Serien sind Produktionen von UFA Fiction. "Sankt Maik"-Headautorin ist Vivien Hoppe ("Türkisch für Anfänger", "Doctor’s Diary"), Produzenten sind Ulrike Leibfried und Sebastian Werninger, Junior Producerin ist Rebecca Schröder. Produzent hinter "Beck is back!" ist Tommy Wosch, der als Headautor gemeinsam mit einem Writers Room aus elf Autoren auch für die Drehbücher verantwortlich zeichnet.



© MG RTL D / Stefan Erhard

Bei "Sankt Maik" wird die Geschichte des Trickbetrügers Maik Schäfer (Daniel Donskoy) erzählt, der auf der Flucht vor der Polizei seine falsche Schaffneruniform gegen ein Priestergewand tauscht und so zwar dem Arm des Gesetzes entkommt, nicht aber der festen Hand von Pfarr-Haushälterin Maria (Susi Banzhaf), die ihn für den neuen Kirchenvorstand hält. Im Mittelpunkt von "Beck is back!" steht Hannes Beck (Bert Tischendorf), der nach der Trennung von seiner untreuen Frau plötzlich mit seinen vier Kindern und ohne Job da steht. Als studierter Jurist und mit der schlagfertigen Unterstützung seiner Haushaltshilfe Jasmina (Andreja Schneider) muss er als Pflichtverteidiger die schwierigen Fälle übernehmen.

Weitere Serien für den Dienstag und Donnerstag

Neben "Sankt Maik" und "Beck is back!" will RTL im kommenden Jahr auch die Legal-Serie "Jenny - echt gerecht" mit Birte Hanusrichter und die Medical-Serie "Lifelines" mit Jan Hartmann ebenfalls am Dienstagabend zur Ausstrahlung bringen. Frischer Wind ist dringend nötig, nachdem die US-Serien zuletzt an Zugkraft verloren und mit "Bones" auch noch der letzte verlässliche Quotenbringer eingestellt wurde. Für den Donnerstagabend hat RTL kürzlich bereits die Ausstrahlung neuer Folgen von "Der Lehrer" und "Magda macht das schon" in Aussicht gestellt. Diese sind ab dem 4. Januar zu sehen (DWDL.de berichtete).

Zwei Wochen später soll sich noch eine weitere neue Sitcom hinzugesellen: Den Sendeplatz um 21:45 Uhr übernimmt "Beste Schwestern" mit Mirja Boes und Sina Tkotsch in den Hauptrollen - RTL verzichtet somit darauf, "Magda" erneut komplett in Doppelfolgen zu programmieren. Und an weiterem Nachschub wird bereits gearbeitet, denn nach der jüngsten Fiction-Ausschreibung sind 122 Ideen bei RTL eingereicht worden. Daraus wurden fünf weitere Serien- und vier Sitcom-Stoffe ausgewählt, die demnächst mit unterschiedlichen Produktionsfirmen entwickelt werden sollen.

Mehr zum Thema Umbau voraus: RTL zeigt erstmals komplette Serie in UHD

Über den Autor

Alexander Krei ist seit 2009 Redakteur beim Medienmagazin DWDL.de. Liebt die große Fernsehshow ebenso wie das kleine Kammerspiel. Analysiert neue Formate und die Quoten am Morgen danach. Sport mag er am liebsten, wenn er in der Glotze läuft. E-Mail an Alexander Krei

@AlexanderKrei bei Twitter

Teilen