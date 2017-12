"Geheimniskrämer": Martin Klempnow erhält WDR-Show

© WDR/Klaus Görgen

"Dennis aus Hürth" bekommt seine eigene Show im WDR: Comedian und Schauspieler Martin Klempnow präsentiert ab Mitte Februar für einige Wochen das Format "Geheimniskrämer". Damit verdrängt er "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs" von dessen Sendeplatz.



11.12.2017 - 15:56 Uhr von Timo Niemeier 11.12.2017 - 15:56 Uhr

Comedian und Schauspieler Martin Klempnow präsentiert ab dem 18. Februar seine eigene Show im WDR. Vorerst sieben Folgen von "Geheimniskrämer" werden immer sonntags ab 22:15 Uhr zu sehen sein. Klempnow verdrängt damit "Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs" von dessen Sendeplatz, Arnd Zeigler darf ab Mitte Februar erst ab 23:15 Uhr und damit im Anschluss an "Geheimniskrämer" ran. Schon in der Vergangenheit lief Zeiglers Fußball-Show nach 23 Uhr. Die Aufzeichnungen zur neuen Show von Klempnow finden im Januar statt.

In "Geheimniskrämer" begrüßt Martin Klempnow Prominente wie Frank Plasberg, Sabrina Setlur, Model Sara Nuru, Sternekoch Björn Freitag, Bürger Lars Dietrich sowie Schauspieler und Moderator Louis Klamroth. In mehreren Spielrunden gibt der Moderator den Promis die Gelegenheit, charmante Geheimnisse und ungeahnte Besonderheiten zu zeigen, die auf den ersten Blick nicht zu ihrem öffentlichen Image passen. Etwa die Fünf in Sport einer späteren Profisportlerin oder den Tick eines Schauspielers, der im Kino sitzen bleibt, bis er seinen Namen im Abspann liest. Die Promis müssen schließlich herausfinden, wer von ihnen lügt und sie auf eine falsche Fährte locken will.

Klempnow war in den vergangenen Jahren in Shows wie "Schillerstraße" und "Switch Reloaded" zu sehen, seit Anfang dieses Jahres gehört er zum Ensemble der "heute show". Große Bekanntheit erlangte er durch die Comedyreihe "Dennis aus Hürth", die er bei 1Live präsentiert. Als "Dennis" tourte er zuletzt auch durch Deutschland. "Bei ,Geheimniskrämer' bringen wir Storys zum Vorschein, die man eigentlich erst auspackt, wenn nur noch der harte Kern einer guten Party am Tisch sitzt", sagt Klempnow nun über sein neuestes Projekt.

