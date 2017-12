Sat.1 pilotiert neue Show mit Comedian Faisal Kawusi

© BRAINPOOL Artist & Content Services GmbH

Bei Sat.1 sieht man offenbar Potenzial in Faisal Kawusi: Der Sender pilotiert demnächst eine Show mit dem Comedian. Für die Pilotfolge angekündigt ist das derzeit wohl beliebteste Gesicht des Senders.



11.12.2017 - 19:22 Uhr von Timo Niemeier 11.12.2017 - 19:22 Uhr

In Köln wird in wenigen Tagen eine Pilotfolge der "Faisal Kawusi Show" für Sat.1 aufgezeichnet. Ob und wenn ja wann diese zu sehen sein wird, steht allerdings noch nicht fest. Als Gast wird Kawusi mit Luke Mockridge einen der derzeit erfolgreichsten Sat.1-Köpfe begrüßen. Ansonsten ist über die Show nicht viel bekannt. Angekündigt ist eine "selbstironische" Show "mit gedanklicher Schärfe und viel Humor".

Dass Kawusi ausgerechnet Luke Mockridge in seiner Show begrüßt, kommt nicht von ungefähr. Kawusi war in der Vergangenheit auch schon mehrfach in Mockridges wöchentlicher Late-Night-Sendung zu sehen, beide sind zudem bei Brainpool unter Vertrag. Ansonsten nahm der Comedian in diesem Jahr auch an der RTL-Tanzshow "Let’s Dance" teil und belegte dort Rang fünf.

