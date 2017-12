Neue Saalfeld-Figur kommt 2018 in den "Fürstenhof"

© ARD/Christof Arnold

Mit Xenia Saalfeld, der Ex-Frau von Christoph Saalfeld, stößt ab Ende Januar eine neue Hauptrolle bei "Sturm der Liebe" hinzu - ein Schatten aus der Vergangenheit. Schauspielerin Elke Winkens übernimmt die Rolle in der ARD-Telenovela.



12.12.2017 - 11:19 Uhr von Alexander Krei 12.12.2017 - 11:19 Uhr

Fans von "Sturm der Liebe" können sich schon mal auf eine neue Schauspielerin einstellen, die den Hauptcast ergänzen wird. Dabei handelt es sich um Elke Winkens. Sie wird ab Folge 2856 in der Rolle der Xenia Saalfeld zu sehen sein, die voraussichtlich am 30. Januar 2018 im Ersten ausgestrahlt werden soll. Die Ex-Frau von Christoph Saalfeld (Dieter Bach) zieht es nach jahrelanger Funkstille zurück in den "Fürstenhof", wo sie die ganze Wahrheit über ihre nicht freiwillige Abwesenheit erfahren wird.

"Xenia Saalfeld ist sehr vielseitig - sie kann unglaublich kühl, aber auch warmherzig sein", so Elke Winkens über ihre Rolle in erfolgreichen ARD-Telenovela. Bei einer täglichen Serie mitzuspielen, sieht die Schauspielerin als besondere Herausforderung an. "In diesem Format können wir das tun, was wir am liebsten machen: spielen, spielen, spielen. Es macht großen Spaß", sagt Winkens, die in der Vergangenheit für zahlreiche TV- und Kinoproduktionen vor der Kamera stand und regelmäßig ein eigenes Solo-Programm präsentiert.

Teilen