Wladimir Klitschko wird zum "Vertretungslehrer" bei Vox

Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko wird im Januar in der Pilotfolge einer neuen Vox-Doku zu sehen sein - und zwar als "Vertretungslehrer". Dabei soll es jedoch erklärtermaßen nicht ausschließlich um klassische Unterrichtsfächer gehen.



12.12.2017 - 11:46 Uhr von Alexander Krei 12.12.2017 - 11:46 Uhr

Was passiert, wenn ein ehemaliger Box-Weltmeister plötzlich den Unterricht an einer Schule leitet? Vox will genau das herausfinden und hat jetzt die neue Doku "Der Vertretungslehrer" angekündigt. In der Pilotfolge, die der Sender am Dienstag, den 9. Januar 2018 um 22:15 Uhr ausstrahlen wird, übernimmt Wladimir Klitschko den Unterricht an einem Gymnasium. Allerdings geht es ihm nicht nur um Mathe oder Physik - er will mit den Schülern der Oberstufe auch darüber reden, wie man Herausforderungen meistert.

Ganz neu ist die Idee, Promis in die Schule zu schicken, freilich nicht. Bereits 2010 hatte ZDFneo das Format "Die Promi-Pauker" im Programm. Damals versuchten sich Gülcan Kamps, Heide Simonis und Manuel Andrack sogar gleich zwei Wochen lang als Lehrer an einer Gesamtschule. Das neue Vox-Format wird nun von Norddeich TV produziert und im Anschluss an den Auftakt der neuen Staffel von "Die wunderbare Welt der Kinder - Wir sind 5!" ausgestrahlt, von der dienstags um 20:15 Uhr insgesamt drei Folgen gezeigt werden.

Dokusoap-Nachschub hält Vox außerdem fürs Wochenende bereit: Ab dem 6. Januar gibt's samstags um 19:10 Uhr insgesamt vier neue Folgen von "Harte Hunde - Ralf Seeger greift ein" zu sehen. Einen Tag später startet um 18:15 Uhr dann auch die neue Staffel von "Ab in die Ruine!".

