RTL spendiert dem "Bachelor" 2018 eine Folge mehr

© MG RTL D / Tom Clark

Weil der "Bachelor" von RTL nach wie vor ein großer Erfolg ist und das Format seine Quoten in diesem Jahr sogar leicht steigern konnte, wird der Sender im neuen Jahr eine Folge mehr als in der Vergangenheit zeigen. Los geht’s bereits Anfang Januar.



12.12.2017 - 13:42 Uhr von Timo Niemeier 12.12.2017 - 13:42 Uhr

Am 10. Januar startet bei RTL die neue Staffel von "Der Bachelor", das hat der Sender nun bekanntgegeben. 22 Frauen buhlen dann wieder um die Gunst eines Mannes - und um die Schlagzeilen in der Boulevardpresse. RTL zeigt die Kuppelshow wie gewohnt mittwochs zur besten Sendezeit, wird die kommende Staffel aber ausweiten. Statt wie in den vergangenen Jahren acht, wird die neue Staffel neun Doppelfolgen enthalten. Die letzte Rose wird also Anfang März vergeben.

Eine Woche nach dem Finale wird Frauke Ludowig zum Abschluss der Staffel die Ereignisse noch einmal Revue passieren lassen. Produziert wird der "Bachelor" von Warner Bros. Die zurückliegende Staffel hat RTL zwischen Februar und März 2017 sehr gute Quoten beschert, mit im Schnitt 3,07 Millionen Gesamtzuschauern erzielte RTL rund 16,5 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Damit konnte der jahrelange Abwärtstrend der Sendung gestoppt werden: Noch 2013 wurden im Schnitt mehr als 20 Prozent Marktanteil erzielt.

Ebenfalls im Januar startet RTL die neue Staffel von "Vermisst". Insgesamt zwölf frische Folgen werden ab dem 7. Januar immer sonntags ab 19:05 Uhr zu sehen sein. Für das Team der Sendung ist es übrigens ein Jubiläum: Seit zehn Jahren gibt es "Vermisst" inzwischen schon. Sandra Eckardt moderiert das Format allerdings erst seit 2012, damals folgte sie auf Julia Leischik, die zu Sat.1 wechselte.

Teilen