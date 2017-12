"Shamesless" geht Ende Februar in die achte Staffel

© FOX/© Warner Bros. Entertainment Inc

Auch wenn die neuen Folgen von "Shameless - Nicht ganz nüchtern" aktuell bereits in den USA zu sehen sind, wird der Sprung ins deutsche Fernsehen noch ein wenig dauern. Erst Ende Februar will FOX die neue Staffel ins Programm nehmen.



12.12.2017 - 14:36 Uhr von Alexander Krei 12.12.2017 - 14:36 Uhr

Derzeit strahlt der US-Sender Showtime die achte Staffel seiner Dramedy-Serie "Shameless" aus. Hierzulande müssen sich die Fans noch ein bisschen gedulden, doch FOX hat jetzt zumindest schon mal einen Ausstrahlungstermin in Aussicht gestellt. Der Pay-TV-Sender nimmt die neuen Folgen ab dem 26. Februar ins Programm und zeigt sie jeweils montags um 21:45 Uhr wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung.

In der Hauptrolle ist auch diesmal wieder William H. Macy ("Fargo") zu sehen, der Frank, den Vater des Gallagher-Clans spielt. Dieser erwacht in der achten Staffel aus seinem jüngsten Drogenrausch mit dem festen Vorsatz, künftig als ehrbares Mitglied der Gesellschaft durchs Leben zu gehen. An Macys Seite sind unter anderem Emmy Rossum ("The Day After Tomorrow"), Cameron Monaghan ("Malcolm mittendrin") und Jeremy Allen White ("Bad Turn Worse") zu sehen.

Wer die lineare Ausstrahlung verpasst, kann sich "Shamesless - Nicht ganz nüchtern", wie die Serie in Deutschland vollständig heißt, auch auf Abruf ansehen. Alle Episoden stehen im Anschluss an die TV-Ausstrahlung auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket sowie Vodafone Select und GigaTV zur Verfügung. Gute Nachrichten für "Shameless"-Fans: Eine neunte Staffel ist bereits beschlossene Sache.

