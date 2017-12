Springer will durch Aufeminin-Verkauf fast 300 Mio erlösen

© Axel Springer Verlag

Axel Springer wird voraussichtlich fast 300 Millionen Euro durch den Verkauf seiner Beteiligung an der französischen Aufeminin-Gruppe erlösen. Mit TF1 hat Springer nun eine entsprechende Vereinbarung geschlossen, noch ist der Deal aber nicht in trockenen Tüchern.



12.12.2017 - 21:20 Uhr von Timo Niemeier 12.12.2017 - 21:20 Uhr

Bereits am Montag haben Axel Springer und der französische TV-Sender TF1 Verhandlungen über die die Aufeminin-Gruppe bestätigt. Springer hält 78,43 Prozent des Unternehmens und will diesen Anteil nun verkaufen. Am Dienstagabend hat Springer bekanntgegeben, eine Optionsvereinbarung zur Veräußerung der Beteiligung an TF1 unterzeichnet zu haben. Demnach würde TF1 38,74 Euro pro Aktie zahlen, das entspricht einem Aufschlag von mehr als 45 Prozent auf den Schlusskurs vom 8. Dezember. Bereits gestern machte die Aufeminin-Aktie aber einen großen Sprung und steht derzeit bei mehr als 31 Euro.

Die Springer-Beteiligung am französischen Unternehmen wird damit mit 286,1 Millionen Euro bewertet. Noch ist der Deal aber nicht in trockenen Tüchern. Der Kauf soll nach französischem Recht ablaufen und daher muss nun erst der Aufeminin-Betriebsrat angehört werden. Auch die zuständigen Kartellbehörden müssen noch zustimmen, hier rechnen die Unternehmen nicht mit einer Freigabe vor März 2018. Bis zum Vollzug der Übernahme erhöht sich zudem der Preis pro Aktie um einen gewissen Prozentsatz, heißt es von Springer. Gut möglich also, dass letztlich etwas mehr als 286,1 Millionen Euro in die Kassen von Axel Springer fließen werden.

Aufeminin und seine Tochterunternehmen bieten Onlineportale, Foren und Produktabonnements für weibliche Zielgruppen an. In Deutschland betreibt das Unternehmen das Frauenportal gofeminin, das Gesundheitsportal Onmeda sowie die Abonnementbox My Little Box. Andreas Wiele, Vorstand Classifieds und Marketing Media Axel Springer SE, sagt zum geplanten Verkauf: "Wir haben Aufeminin in den letzten zehn Jahren gemeinsam mit dem Management zu einer erfolgreichen Gruppe mit großer Reichweite und diversifizierten Ertragsströmen ausgebaut. TF1 ist der folgerichtige neue Eigentümer, um insbesondere das weitere Wachstum in den Kernbereichen E-Commerce, Video und Werbevermarktung im französischen Heimatmarkt voranzutreiben."

Gilles Pélisson, Chairman und CEO der TF1 Gruppe, ergänzt: "Diese Akquisition wird bei ihrem Abschluss ein großer Schritt vorwärts in der Transformation der TF1 Gruppe sein. Ich begrüße die Kreativität der Teams von Aufeminin, die künftig Teil von uns sein werden: Sie haben großes Talent beim Aufbau ihres Markenportfolios in den Communities gezeigt. Dank der Innovationen, die Aufeminin und My Little Paris im Speziellen geleistet haben, werden wir in der Lage sein, alle Zielgruppen durch starke und verbindende Verticals zu erreichen und Marken neue Werbelösungen anzubieten. Mit unserem Know-how wird die aufeminin Gruppe hervorragend ausgestattet sein, um weiter erfolgreich international zu wachsen."

Teilen