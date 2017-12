Sport1 ruft #dartsday aus und streamt WM auf YouTube

© Sport1

Die am Donnerstag beginnende Darts-WM wird bei Sport1 nicht nur im Fernsehen breiten Raum einnehmen. Erstmals wird der Sender das Turnier auch bei YouTube live streamen. Am Auftakt-Tag veranstaltet Sport1 zudem den #dartsday.



Am Donnerstag startet in London die alljährige Darts-Weltmeisterschaft, die auch hierzulande längst kein Nischen-Programm mehr ist. So verzeichnete das Finale im Januar mit in der Spitze fast zwei Millionen Zuschauern einen neuen Quoten-Bestwert. Zum WM-Start ruft Sport1, das sich in diesem Jahr erstmals die Rechte mit DAZN teilen muss, auf der Facebook-Seite "Sport1-Darts" den sogenannten #dartsday aus und gewährt den Fans bereits ab 8:30 Uhr einen Blick hinter die Kulissen der Redaktion.

Los geht es mit der Redaktionssitzung in der Sendezentrale in Ismaning, zu der auch das Team in der Londoner "Darts-WG" um Sascha Bandermann zugeschaltet ist. Später folgen weitere Live-Schalten nach London, eine interaktive Darts-Show mit dem Kommentatoren-Duo Elmar Paulke und Tomas "Shorty" Seyler, ein Experten-Talk sowie Backstage-Berichte aus dem Alexandra Palace. Die Reportage "Road to Ally Pally - Phil Taylors letzte WM" wird zudem ab 19:00 Uhr parallel zum TV gezeigt.

Ab 20:00 Uhr zeigt Sport1 darüber hinaus auf seiner Facebook-Seite die erste WM-Session, bei der unter anderem Titelverteidiger Michael van Gerwen antritt. Mit der Online-Verlängerung hat der Sender schon bei der vergangenen Darts-WM gute Erfahrungen gemacht. Die insgesamt 23 Livestreams zählten damals fast 32 Millionen Nutzer und über fünf Millionen Video-Abrufe. Alleine mit dem Facebook-Livestream vom Finale verzeichnete der Sender damals rund 442.000 Abrufe, in der Spitze waren über 12.000 Personen auf diesem Weg dabei. Die Reichweite des Final-Streams betrug laut Sport1 über 1,9 Millionen Menschen.



"Neben den Rekordquoten im TV konnten wir bei der vergangenen WM auch ein sehr positives Fazit im Digitalbereich ziehen, was uns veranlasst hat, das Ganze noch weiter auszubauen", sagt Ivo Hrstic (Foto), Director und Chefredakteur Sport1 Digital, zu DWDL.de. Diesmal sollen sogar alle WM-Sessions, die in rund 100 Live-Stunden im Fernsehen ausgestrahlt werden, neben Facebook Live auch erstmals via YouTube Live mit deutschem Kommentar angeboten werden. "Die anfänglichen Befürchtungen, dass sich digitale Angebote und die TV-Übertragungen kannibalisieren, haben sich überhaupt nicht bestätigt", so Hrstic.

Stattdessen sei genau das Gegenteil der Fall. "Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, mit dem Ergebnis immer weiter steigender Reichweiten." Der Digital-Chefredakteur spricht gar von einem "unbezahlbaren Cross-Promotion-Effekt", weil die Marke auf diesem Wege deutlich mehr Kunden-Kontakte erreiche. "Manchmal können wir so den User üherzeugen, den Fernseher einzuschalten. Oder der TV-Zuschauer nutzt andersherum das digitale Second-Screen-Angebot, um weitere Inhalte abzurufen. Dazu gibt es heutzutage aber eben auch viele Menschen, die gar kein TV mehr konsumieren - gerade in den jüngeren Zielgruppen. Ohne regelmäßige Livestreams auf Facebook und YouTube würden wir diese teilweise gar nicht mehr erreichen."

Hinzu komme das hohe User-Engagement, das für alle Partner und Sponsoren "hoch interessant" sei, wie Ivo Hrstic gegenüber DWDL.de betont. Dass nun also auch der YouTube-Kanal bei der Darts-WM eingebunden wird, erscheint von dieser Warte aus nur folgerichtig. Schon seit dem vergangenen Frühsommer hat Sport1 sein Livestream-Angebot auf YouTube mit dem "Doppelpass", den Fußball-Regionalligen und verschiedenen Darts-Turnieren ausgebaut. Das schlug sich in der Abonnenten-Anzahl nieder - die konnte Sport1 seit Mai um mehr als 50 Prozent erhöhen. Während der Weltmeisterschaft dürften ganz sicher noch einige hinzukommen.

