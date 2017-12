"Poldark" geht im Februar beim Sony Channel weiter

© Sony Channel

Die BBC hat die dritte Staffel ihrer Dramaserie "Poldark" mit Aidan Turner in der Hauptrolle bereits im Sommer ausgestrahlt, nun schaffen es die neuen Folgen auch nach Deutschland. Beim Sony Channel werden diese ab Ende Februar zu sehen sein.



13.12.2017 - 14:31 Uhr von Alexander Krei 13.12.2017 - 14:31 Uhr

Der Sony Channel hat die Ausstrahlung der dritten Staffel von "Poldark" angekündigt. Zu sehen gibt es die neuen Episoden der britischen Serie ab dem 20. Februar jeweils dienstags um 21:55 Uhr in Doppelfolgen. Zudem stehen diese auch in den Videotheken von Vodafone und Unitymedia sowie in der Mediathek EntertainTV zum Abruf bereit. Sämtliche Folgen sind sowohl in der deutschen Synchronfassung als auch im englischen Original verfügbar.

In der Hauptrolle des Ross Poldark ist erneut Aidan Turner zu sehen. Die dritte Staffel spielt im Jahr 1794, als die Französische Revolution ihre Schatten über Cornwall wirft und auch in Ross' Leben werden die Karten neu gemischt. Nach dem Tod von Francis geht die erbitterte Fehde zwischen George (Jack Farthing) und Ross weiter. Dessen Jugendliebe Elizabeth (Heida Reed) bekommt ein Baby, allerdings ist ihr frisch angetrauter Ehemann nicht der Vater.

