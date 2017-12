Volker Breid wird neuer Geschäftsführer bei der "FAZ"

© FAZ

Personalrochade bei der "FAZ": Volker Breid, ehemaliger Geschäftsführer der Motor Presse Stuttgart, wechselt im neuen Jahr zur FAZ GmbH und wird dort Geschäftsführer neben Thomas Lindner. Breid folgt auf Burkhard Petzold, der zur Fazit-Stiftung wechselt.



13.12.2017 - 14:42 Uhr von Timo Niemeier 13.12.2017 - 14:42 Uhr

Mitte dieses Jahres hat Volker Breid nach fünf Jahren in der Geschäftsführung die Motor Presse Stuttgart verlassen, für seinen Abschied gab er damals familiäre Gründe an. Nun wechselt er zur FAZ GmbH: Bereits zum 1. Februar des kommenden Jahres wird er in das Unternehmen eintreten. Ab dem 1. April agiert er dann als Geschäftsführer (COO) und verantwortet in dieser Position unter anderem die Bereiche Professional Publishing, strategische Unternehmensentwicklung, Finanzen und Controlling, Personal, Recht, und Unternehmens-IT.

Breid folgt damit auf Burkhard Petzold, der zum 1. Juli in die Geschäftsführung der Fazit-Stiftung eintreten wird. Die FAZ GmbH wird künftig also von Breid und Thomas Lindner geführt, letzterer bleibt Vorsitzender der Geschäftsführung. Petzold ist bereits seit 1985 bei der "FAZ" tätig. Karl Dietrich Seikel, Aufsichtsratsvorsitzender der FAZ GmbH sagt zur personellen Neuaufstellung: "Burkhard Petzold hat gemeinsam mit Thomas Lindner die Neuausrichtung der ‘FAZ’ erfolgreich vorangetrieben und wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Seinen Wechsel in die Fazit-Stiftung nehmen wir zum Anlass, ihm für seine herausragende und engagierte Arbeit zu danken."

