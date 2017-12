"Goldene Kamera" lässt über Dokutainment abstimmen

© Funke Mediengruppe

Nur in einer Kategorie darf bei der "Goldenen Kamera" das Publikum abstimmen. Im kommenden Jahr geht es um den Bereich "Dokutainment". Dann treten so unterschiedliche Sendungen wie "Die Höhle der Löwen", "Bauer sucht Frau" und "Uncovered" an.



14.12.2017 - 11:59 Uhr von Uwe Mantel 14.12.2017 - 11:59 Uhr

Die Funke-Gruppe hat sich entschieden, bei der Goldenen Kamera im kommenden Jahr das Publikum über das beste Dokutainment-Format abstimmen zu lassen. Zwölf Formate stehen zur Wahl, über die noch bis zum 12. Januar unter goldenekamera.de abgestimmt werden kann. Das Begriff wird dabei allerdings sehr weit gefasst und reicht von der Gründershow "Die Höhle der Löwen" über die Reportagereihe "Uncovered" bis zu "Bauer sucht Frau" und "Shopping Queen".

Im Einzelnen stehen folgende Formate zur Wahl: "Die Höhle der Löwen" (Vox), "Bares für Rares" (ZDF), "Kessler ist..." (ZDF), "Shopping Queen" (Vox), "Bauer sucht Frau" (RTL), "Uncovered" (ProSieben), "Mein Lokal, dein Lokal" (kabel eins), "Undercover Boss" (RTL), "Zuhause im Glück" (RTL II), "Kitchen Impossible" (Vox), "Gekauft, gekocht, gewonnen" (kabel eins) und "Die Beet-Brüder" (Vox).

Christian Hellmann, Chefredakteur der Funke-Programmzeitschriften dazu: "Dokutainment erfreut sich beim Publikum immer größerer Beliebtheit. Diese Formate vermitteln auf unterhaltsame Weise Wissen, und der Zuschauer kann Dinge mit in seinen Alltag nehmen, die er vorher noch nicht wusste. Sie geben Einblicke in fremde Welten und man lernt Menschen mit beeindruckenden Biografien kennen. Um die thematische Vielfalt des Genres aufzuzeigen, stehen zwölf sehr unterschiedliche Formate zur Wahl."

