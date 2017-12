SID-Chef Sven Froberg wechselt zum VfL Wolfsburg

© Froberg

Sven Froberg, einst Sat.1-Sportchef und Chefredakteur von Sport1, zieht es im nächsten Jahr auch beruflich zurück in seine Heimat. Der derzeitige Geschäftsführer und Chefredakteur des SID wird beim VfL Wolfsburg Leiter der Kommunikation.



14.12.2017 - 14:41 Uhr von Alexander Krei 14.12.2017 - 14:41 Uhr

Sven Froberg verlässt den Sport-Informations-Dienst (SID), wo er zuletzt Geschäftsführer und Chefredakteur war. Ab Frühjahr 2018 wird er stattdessen den Bereich Medien und Kommunikation beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg verantworten, den er perspektivisch auch neu ausrichten soll. Froberg übernimmt den Bereich von Florian Mattner, dessen Vertrag im Sommer kommenden Jahres enden wird.

"Wir freuen uns sehr, dass Sven Froberg zukünftig für den VfL Wolfsburg tätig sein wird. Er wird seine langjährige Erfahrung sowie sein großes Netzwerk und Knowhow in unseren Club einbringen und uns auch neue Impulse geben", sagte VfL-Geschäftsführer Tim Schumacher. "Sven Froberg ist unsere Wunschlösung für diesen wichtigen Aufgabenbereich und darüber hinaus als gebürtiger Wolfsburger auch noch VfLer durch und durch."

Froberg selbst sagt zu seinem neuen Job: "Ich freue mich sehr darauf, die Zukunft des VfL Wolfsburg erfolgreich mitgestalten zu können. Als jahrelanger Fan dieses Vereins geht für mich ein beruflicher Herzenswunsch in Erfüllung." Florian Mattner zeigte sich zufrieden mit der Wahl seines Nachfolgers: "Wir kennen und schätzen uns. Gemeinsam peilen wir eine perfekte Stabübergabe im Verlauf der Rückrunde an."

Vor seinem Wechsel zum SID fungierte Sven Froberg als Sat.1-Sportchef sowie als Chefredakteur des Sport1-Vorgängers DSF. In dieser Funktion brachte der gebürtige Wolfsburger den Fußball-Talk "Doppelpass" erstmals in die Autostadt. Bereits seit 2015 lebt Froberg wieder in seiner Heimat.

Teilen