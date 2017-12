Bombenfund: WDR-Studio in Dortmund evakuiert

© WDR

Eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg wirbelt den Plan zahlreicher WDR-Mitarbeiter in Dortmund durcheinander. Das Studio in unmittelbarer Nähe des Fundortes wird nun evakuiert, das Programm soll darunter aber nicht leiden.



14.12.2017 - 15:27 Uhr von Timo Niemeier 14.12.2017 - 15:27 Uhr

Am Donnerstagnachmittag ist in Dortmund das WDR-Studio evakuiert worden, Grund dafür ist eine Bombenentschärfung. Wie der Sender in einer Pressemitteilung erklärt, soll die Evakuierung keine Auswirkungen auf das Programm haben. Die Mitarbeiter vor Ort müssen sich aber dennoch umstellen. So sendet die in Dortmund beheimatete Radiowelle WDR 4 bereits seit 14 Uhr aus Köln. Für die Radio-"Lokalzeit" sprangen WDR-Mitarbeiter aus Essen ein.

Im Fernsehen wird die "Lokalzeit aus Dortmund" wie gehabt ab 19:30 Uhr ausgestrahlt, dann aber nicht aus dem Studio, sondern live vom Rand der Evakuierungszone. Die aus dem Zweiten Weltkrieg gefundene Bombe lag in unmittelbarer Nähe des Studios, bis 17 Uhr soll die Evakuierung abgeschlossen sein. Die Entschärfung ist für 18 Uhr geplant.

