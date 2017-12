Teilnehmer-Riege des nächsten Dschungelcamps komplett

© RTL / Stefan Gregorowius

Das Wörtchen "Star" im Titel ist diesmal besonders trügerisch: Laut "Bild" hat sich RTL auf die Teilnehmer der zwölften Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" festgelegt. Wie gehabt wird mal wieder bei "DSDS", "Topmodel" & Co. gewildert.



14.12.2017 - 22:03 Uhr von Alexander Krei 14.12.2017 - 22:03 Uhr

In rund einem Monat öffnet das RTL-Dschungelcamp mal wieder seine Pforten - und wie so oft stehen die Namen der mehr oder weniger prominenten Teilnehmer auch diesmal weit im Voraus fest. Zwar schweigt RTL wie gehabt, doch die in Dschungel-Fragen für gewöhnlich bestens informierte "Bild"-Zeitung lässt bereits jetzt die Katze aus dem Sack. Nachdem schon in den vergangenen Wochen erste Namen durchsickerten, wurde das Feld jetzt komplettiert.

Laut "Bild" ist auch diesmal wieder ein ehemaliger Fußballer mit dabei: Ansgar Brinkmann, der in der Vergangenheit unter anderem bei Arminia Bielefeld spielte und sich als "weißer Brasilianer" einen Namen machte, wird Mitte Januar die Reise nach Australien antreten. Hinzu kommen der Sänger Sydney Youngblood, der Ende der 80er Jahre mal in den Charts war, und die Schauspielerin Sandra Steffl.

Darüber hinaus sind wohl auch Schlagersängerin Tina York, Model Tatjana Gsell und Natascha Ochsenknecht bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu sehen. Ochsenknecht nahm im vorigen Jahr bereits an "Promi Big Brother" teil. Mit den weiteren Namen dürften vor allem jene Zuschauer etwas anfangen können, die sich für Casting- und Kuppelshows interessieren: Der Dschungel-Riege gehören nämlich auch "Bachelorette"-Kandidat David Friedrich, "Bachelor"-Kandidatin Kattia Vides und "DSDS"-Kandidat Daniele Negroni an.

Und dann sind da auch noch das durch "Germany's next Topmodel" bekannt geworden Transgender-Model Giuliana Farfalla und Matthias Mangiapane, den RTL-Zuschauer in diesem Jahr bereits im "Sommerhaus der Stars" sehen konnten. Mit Jenny Frankhauser versucht außerdem die Schwester von Daniela Katzenberger ihr Glück im Camp.

