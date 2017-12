"Computer Bild" bekommt neuen Chefredakteur

© DWDL/Axel Springer © Axel Springer

Axel Springer besetzt die Chefredakteurs-Posten zweier Magazine neu: Ab Januar übernimmt Dirk Kuchel die Chefredaktion bei "Computer Bild" und auch an der Spitze von "Auto Bild Klassik" kommt es zu personellen Veränderungen.



15.12.2017 - 11:51 Uhr von Alexander Krei 15.12.2017 - 11:51 Uhr

Wie fast alle Computer-Zeitschriften kämpfte auch die "Computer Bild" in der Vergangenheit mit sinkenden Auflagenzahlen. Den Trend soll jetzt Dirk Kuchel (Foto) stoppen: Ab Januar 2018 wird der 45-Jährige neuer Chefredakteur der Zeitschrift. Bislang fungierte Kuchel als Stellvertreter von Axel Telzerow, über dessen Abgang bereits vor Monaten in der Branche spekuliert worden war. Mit Beginn des neuen Jahres besteht nun also wieder Klarheit an der Spitze des Magazins.

Darüber hinaus hat der Springer-Verlag weitere Personalien bekanntgegeben: Christian Steiger ist ab sofort neuer Chefredakteur von "Auto Bild Klassik" und folgt in dieser Funktion auf Bernd Wieland, der die "Auto Bild"-Gruppe als Berater für neue Titel weiterhin unterstützen soll. Steiger berichtet an Tom Drechsler, den Chefredakteur Auto der "Bild"-Gruppe, und bleibt trotz des neuen Jobs zusätzlich Chefredakteur von "Auto Bild Reisemobil".

Frank Mahlberg, Verlagsleiter der Auto-, Computer- und Sport-Gruppe:: "Bernd Wieland hat in 12 Jahren als Chefredakteur die Markenfamilie von 'Auto Bild' und die Marktführerschaft von Europas Nummer 1 unter den Autozeitschriften ausgebaut. So hat er die Titel 'Auto Bild Klassik', 'Auto Bild Reisemobil' und 'Motorrevue' erfolgreich eingeführt und digitale Angebote geschaffen. Ich danke ihm dafür sehr herzlich und freue mich, dass wir auch weiterhin auf seine große Erfahrung und Kreativität zurückgreifen können.“

