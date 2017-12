RTL Passion zeigt im Januar Vampir-Serie "Heartless"

© RTL Passion

Der dänische Sender Kanal 5 hat mit seinem ersten eigenproduzierten Jugenddrama "Heartless" eine weitere Vampir-Geschichte auf die Fernsehbildschirme geschickt. Anfang 2018 wird sie auch nach Deutschland kommen.



18.12.2017 - 12:22 Uhr von Kevin Hennings 18.12.2017 - 12:22 Uhr

Nachdem "Vampire Diaries" im Frühjahr nach acht Staffeln zu Ende ging, wurde der im Fernsehen verfügbare Blutsauger-Content sichtlich weniger. Die vom dänischen Sender Kanal 5 eigenproduzierte Vampir-Serie "Heartless" könnte diese Lücke nun etwas schließen. Wie RTL Passion jetzt bekanntgegeben hat, wird die erste Staffel des Jugenddramas ab Dienstag, den 13. Februar 2018 auf den deutschen Bildschirmen laufen. Wöchentlich wird der Bezahlsender um 20:15 Uhr eine der fünf Folgen zeigen.

In der Serie, die hierzulande erstmals 2015 auf der Berlinale zu sehen war, dreht sich alles um das Geschwisterpaar Sebastian (Sebastian Jessen) und Sofie (Julie Zangenberg). Die zwei eigentlich ganz normalen Teenager-Waisen tragen ein düsteres Geheimnis in sich: Sie sind mit einem jahrhundertealten Fluch belegt, der sie dazu verdammt, ein Leben als Energievampire zu führen. Im Gegensatz zu den altbekannten Vampiren saugen sie jedoch kein Blut aus ihren Opfern, sondern Lebensenergie.

Während Sofie ihr Schicksal hingenommen und sich damit abgefunden hat, hadert Sebastian nach wie vor mit seinem Blutsaugerdasein und hat vor allem mit einem schlechten Gewissen zu kämpfen. Dabei haben sie das Schicksal der Menschen, denen sie ihre Lebensenergie entziehen, komplett in der Hand: Können sie ihren Hunger rechtzeitig stillen, geschieht nichts. Gerät ihr Durst allerdings außer Kontrolle, gehen ihre Opfer in Flammen auf. Um nicht aufzufallen, müssen sie regelmäßig Energie saugen, denn: kommen die Geschwister nicht rechtzeitig an ihr Lebenselixier, färben sich ihre Augen tiefschwarz.

