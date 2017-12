Nitro schickt "Best Buddies" am Vorabend in die Wildnis

© MG RTL D / Stefan Gregorowius

Im Januar gehen Jan Köppen und André Schubert bei Nitro "durch Dick und Dünn" - in ihrem neuen Format "Best Buddies". Dafür hat der Sender jedoch keinen Primetime-Termin ausgewählt. Stattdessen läuft die Premiere am späten Nachmittag.



18.12.2017 - 12:37 Uhr von Alexander Krei 18.12.2017 - 12:37 Uhr

Nach der aus Quotensicht wenig geglückten Reise mit Frank Buschmann wird Jan Köppen zu Jahresbeginn gemeinsam mit André Schubert in einem neuen Format beim Männersender Nitro zu sehen sein. "Best Buddies - 48 Stunden durch Dick und Dünn" nennt sich die Sendung, für die der Männerkanal keinen Primetime-Sendeplatz freigeschaufelt hat. Stattdessen läuft die erste Folge am Sonntag, dem 28. Januar um 17:40 Uhr.

Köppen und Schubert, die für Nitro einst bereits die Heimwerker-Show "Hammerzeit" präsentierten, begeben sich in ihrer neuen Sendung in die Wildnis der Eifel. Mit nur 30 Euro Startkapital sind die beiden quasi auf sich gestellt. Das Geld muss reichen, um bei Wind und Wetter zwei Nächte lang ohne Proviant durchzukommen. Essen dürfen sie nicht mitnehmen und auch die Getränke gibt es für Köppen und Schubert nur aus der Natur.

Zusätzlich gibt es Aufgaben, bei denen sich die zwei unter anderem ein Abendessen erkämpfen können. Überlebenstipps steuert der Survival-Experte Fritz Meinecke bei. Produziert wird "Best Buddies" von Endemol Shine Beyond in Zusammenarbeit mit Dreiwerk Entertainment.

