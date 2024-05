An die rund 5,4 und 5,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die "Dr. Nice" linear in der kurzen ersten Staffel einfuhr, kam der Staffelauftakt der Reihe am Sonntag nun zwar nicht heran – und dennoch wird man beim ZDF mit den erzielten Werten durchaus zufrieden sein. Der erste von vier neuen 90-Minütern sicherte sich ab 20:15 Uhr im Schnitt 4,51 Millionen Fans (16,2% Marktanteil) – bei den Jüngeren landete man zudem mit 6,9 Prozent in etwa auf dem Level, das auch in der ersten Staffel generiert wurde.

"Dr. Nice" war bezogen auf alle Zuschauenden am Sonntag somit erster Verfolger des ARD-"Tatorts", der zur Primetime im Ersten auf 8,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam und den Markt mit 29 Prozent dominierte. Bei den Jüngeren wurden starke 22,4 Prozent gemessen. "Caren Miosga" fiel ab 21:45 Uhr auf die bis dato zweitschwächste Quote beim Publikum ab drei Jahren. Der Talk erreichte 11,8 Prozent, 2,61 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten zu. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde mit 0,27 Millionen sogar die bis dato niedrigste Reichweite ermittelt. 5,4 Prozent dieser Altersklasse waren dabei.



Gut schnitt das ZDF am späteren Abend ab. Zunächst erreichte das "heute journal" 4,31 Millionen Menschen und 17,8 Prozent, dann landete "Detective Grace" noch bei 15,5 Prozent. 2,56 Millionen Menschen sahen den Krimi, der allerdings Probleme beim jungen Publikum hatte. Bei den 14- bis 49-Jährigen landete er mit 2,3 Prozent im roten Bereich.

Geglückt war indes die Rückkehr des "Fernsehgarten" am Mittag. Die erste Folge der Saison lockte 16,7 Prozent der Fernsehenden zum ZDF, 1,68 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten zu. Bei den Jüngeren wurden 8,1 Prozent gemessen. Sogar auf 10,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte sich das nachfolgende und somit am frühen Nachmittag gesendete "Duell der Gartenprofis" – etwas mehr als 1,8 Millionen Personen (16,5%) schalteten ein.





Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.5; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;