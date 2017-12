NetCologne will analoge TV-Signale 2019 abschalten

© NetCologne

Der regionale Kabelanbieter NetCologne hat angekündigt, im Jahr 2019 vollständig auf digitalen TV-Empfang umstellen zu wollen. Das Unternehmen folgt damit Unitymedia, das schon in diesem Jahr die analoge Verbreitung komplett einstellte.



19.12.2017 - 11:39 Uhr von Alexander Krei 19.12.2017 - 11:39 Uhr

Vor wenigen Monaten hat Unitymedia seine analoge TV-Verbreitung eingestellt, jetzt wird auch NetCologne nachziehen. Wie der Kabelnetzbetreiber mitteilte, wird NetCologne die TV-Signale ab 2019 nur noch in digitaler Form in das eigene Netz einspeisen. Das gilt auch für das Tochterunternehmen NetAaachen. Analoge Sender werden dann in rund 255.000 TV-Haushalten nicht mehr empfangen werden können. Durch den Schritt will der regionale Anbieter eigenen Angaben zufolge Platz für neue Dienste und höhere Bandbreiten schaffen.

"Das Analogzeitalter in Deutschland ist vorbei. Der Markt verändert sich grundlegend und auch wir müssen im Rheinland die Weichen für die Fernsehdienste der Zukunft stellen", sagte Volker Kähler, Bereichsleiter Produkt- und Infrastrukturmanagement bei NetCologne, und verweist auch auf die perspektivische Zunahme an UHD-Inhalte. "Um den dafür notwendigen Platz auf dem Frequenzband zu schaffen, werden wir im Januar 2019 die analogen Sender abschalten."

NetCologne-Kunden, die derzeit analog fernsehen, werden künftig zusätzlich einen Digitalreceiver zum Empfang der Sender einsetzen müssen. Darüber stehen aktuell über 300 digitale Sender zur Verfügung, von denen mehr als 80 in HD-Qualität eingespeist werden.

Teilen