Nico statt Niki: Rosberg wird neuer RTL-Experte

RTL hat einen Nachfolger für Niki Lauda als Formel-1-Experten gefunden: Ein Jahr nach seinem Rücktritt wird der ehemalige Weltmeister Nico Rosberg ab 2018 für den Kölner Sender im Einsatz sein - allerdings nicht bei allen Übertragungen.



20.12.2017 - 08:25 Uhr von Alexander Krei 20.12.2017 - 08:25 Uhr

Die Formel-1-Rechte hat RTL um drei weitere Jahre verlängert (DWDL.de berichtete) und auch einen neuen Experten konnte der Kölner Sender inzwischen an Land ziehen. Wie RTL bestätigte, wird der frühere Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg ab der kommenden Saison die Nachfolge von Niki Lauda antreten, der sich vor wenigen Wochen nach mehr als 20 Jahren als Experte an der Seite von Moderator Florian König verabschiedet hatte.

Der 32-Jährige wird Ende März seinen ersten offizielen Auftritt haben, konnte allerdings bereits erste Erfahrungen als Experte sammeln. So stand er in der vergangenen Saison sowohl für Sky als auch RTL vor der Kamera - im letzten Saison-Rennen befand sich Rosberg in unmittelbarer Nähe, als Niki Lauda mit seiner Abschiedsankündigung überraschte. In Zukunft soll er allerdings nicht bei jedem Rennen mit dabei. Die Rede ist vielmehr von "einigen Highlight-Rennen".

"Ich freue mich riesig, sagen zu dürfen, dass ich dabei bin nächstes Jahr im Formel-1-RTL-Team", sagte Nico Rosberg. Er werde den Zuschauern "hoffentlich coole Insights geben können". Neben Rosberg, der nach seinem WM-Titel 2016 überraschend seine Karriere beendete, wird weiterhin der frühere Formel-1-Pilot Timo Glock, der Lauda schon in der Vergangenheit bei einigen Rennen vertrat, mit dabei sein. Wie genau sich die beiden die Übertragungen aufteilen werden, ist allerdings noch nicht bekannt.

"Ich freue mich zunächst mal für die Zuschauer, dass es weitergeht und RTL es geschafft hat, die Formel 1 im Free-TV zu halten", sagte Glock zu "Bild". "Und ich habe es ja anscheinend ganz gut gemacht, so dass die Zuschauer zufrieden waren und RTL mich jetzt das ein oder andere Rennen mehr machen lässt. Das ist doch schön."

