Jason Derulo performt in den Werbepausen bei RTL II

Mit Beginn des neuen Jahres startet eine Kooperation zwischen RTL II und Jason Derulo. Der US-Popstar wird ab Januar drei Monate lang in den Werbepausen des Senders zu sehen sein. In den kurzen Clips präsentiert er seine aktuelle Single "Tip Toe".



20.12.2017 - 10:53 Uhr von Alexander Krei 20.12.2017 - 10:53 Uhr

RTL II hat sich mal wieder einen internationalen Popstars geangelt: Am 2. Januar beginnt eine Musik-Kooperation mit Jason Derulo, der für drei Monate in den Werbepausen zu sehen sein wird. Mit seinem Song "Tip Toe" performt Deruol, der bei Warner Music unter Vertrag steht und es bislang auf über 50 Millionen verkaufte Singles brachte, in insgesamt vier Werbetrennern.

"Unsere enge Zusammenarbeit mit Warner Music beschert uns immer wieder absolute Highlights", so Thomas Elbracht, Leiter Brand Partnership & Entertainment beim Vermarkter El Cartel Media. "Mit Jason Derulo haben wir einen Megastar in den Werbepausen on air, der in der für uns so wichtigen jungen Zielgruppe für große Aufmerksamkeit sorgen wird."

Axel Luenebach, Senior Brand Manager International Warner Music: "Jason Derulo reiht seit Jahren Hit an Hit. Diese spannende Musikkooperation mit RTL II ist ein zentraler Bestandteil unserer Maßnahmen, um diese Erfolge in 2018 sogar noch zu übertreffen. Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Smash mit 'Tip Toe' und Jasons erste deutsche Arena-Tournee im März."

