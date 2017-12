Studio Hamburg zieht sich bei beckground TV zurück

© NDR/Paul Schirnhofer/beckground.tv

Die Anteile von Studio Hamburg an der Produktionsfirma beckground TV sollen an Reinhold Beckmann übergehen. Er will im Zuge dessen seine Tätigkeit als Produzent verstärken. Aktuell dreht er für die ARD einen Film über den FDP-Vorsitzenden Christian Lindner.



20.12.2017 - 11:36 Uhr von Alexander Krei 20.12.2017 - 11:36 Uhr

Die Weichen stehen auf Veränderung: Nach seinem Abschied als "Sportschau"-Moderator will sich Reinhold Beckmann verstärkt seiner Produzententätigkeit widmen. Wie jetzt bekannt wurde, soll im Zuge dessen auch die Gesellschafterstruktur seiner Produktionsfirma beckground tv verändert werden, die seit 2008 ein Joint-Venture von Beckmann und der NDR-Tochter Studio Hamburg ist. Die Anteile von Cinecentrum / Studio Hamburg werden im Zuge dessen an den ehemaligen TV-Talker übergehen.

"Mein Wunsch ist es, beckground tv zu einer allein von den operativ tätigen Produzenten und Kreativen getragenen Gesellschaft umzuformen. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass ich mich verstärkt um die Entwicklung und Produktion von Fernsehformaten kümmere, die auch von anderen Autoren, Regisseuren und Protagonisten realisiert werden", so Beckmann. "Neben den ganz großen, industriell betriebenen Produktionsfirmen lebt das deutsche Fernsehen auch von leidenschaftlichen Mittelständlern, die Unternehmerschaft und kreativ verstandene Produzententätigkeit personell vereinigen."

Aktuell produziert beckground tv neben Dokumentationen und Reportagen auch die Late-Night-Show "Inas Nacht" mit Müller oder die "TV-Zyklus"-Reihe mit Olli Dittrich. Beckmann selbst will weiterhin als Moderator, Filmemacher und Reporter aktiv bleiben und dreht aktuell für die ARD eine Reportage über den FDP-Chef Christian Lindner.

