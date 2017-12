Hercule Poirot ermittelt ab Januar wöchentlich bei One

© WDR/ITV plc (Granada International)

Ab Mitte Januar nimmt One den britischen Krimi-Klassiker "Agatha Christies Poirot" ins Programm. Der Sender zeigt sämtliche Folgen, darunter auch zahlreiche, die bislang noch gar nicht im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurden.



20.12.2017 - 12:34 Uhr von Alexander Krei 20.12.2017 - 12:34 Uhr

Der ARD-Spartensender One wird die britische TV-Reihe "Agatha Christies Poirot" mit David Suchet in der Hauptrolle zurück ins Fernsehen bringen. Nachdem am 27. Dezember um 20:15 Uhr die Folge "Hercule Poirots Weihnachten" ausgestrahlt wird, folgen ab dem 17. Januar sämtliche Folgen der Serie, die von 1989 bis 2013 produziert wurde. One zeigt den Klassiker jeweils mittwochs um 20:15 Uhr. Den Auftakt liefert Poirots berühmtester Fall, der legendäre "Mord im Orient-Express".

In der Episode wirken unter anderem "Downton Abbey"-Frontmann Hugh Bonneville, Hollwood-Star Jessica Chastain ("Zero Dark Thirty", "Interstellar"), Toby Jones ("Dame, König, As, Spion"), Barbara Hershey ("Black Swan"), Brian J. Smith ("Sense8"), Eileen Atkins ("The Crown") und Susanne Lothar ("Funny Games") mit. Ohnehin zählte "Agatha Christies Poirot" einst zahlreiche prominente Episoden-Hauptrollen, darunter Peter Capaldi ("Doctor Who") und Michael Fassbender ("Inglorious Basterds").

One kündigt an, alle Folgen erstmals in HD sowie im Zweikanalton auf Deutsch und Englisch ausstrahlen zu wollen. Unter den Folgen, die vom legendären belgischen Meisterdetektiv handeln, befinden sich auch eine Reihe von deutschen Erstausstrahlungen.

