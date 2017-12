Serien statt Blaulicht: RTL baut seinen Samstag um

© RTL

RTL vergeht zunehmend die Lust auf Scripted Realitys. Auch im Januar wird der Sender sein Programm in der Samstags-Daytime vorerst weiter mit Serien-Wiederholungen füllen. "Blaulicht-Report" & Co. müssen im Gegenzug weichen.



22.12.2017 - 11:54 Uhr

Nachdem die Wiederholungen von Formaten wie dem "Blaulicht-Report" zuletzt am Wochenende keine guten Quoten mehr erzielten, will RTL jetzt neue Wege gehen. Schon am vorigen Samstag nahm der Sender kurzerhand Wiederholungen von "Der Lehrer" ins Programm (DWDL.de berichtete), die zwar keine überragenden Zuschauerzahlen verzeichneten, sich am Nachmittag aber zumindest auf zweistellige Marktanteile steigerten.

Auch für den 30. Dezember hat der Sender bekanntlich bereits einen Serien-Marathon mit der ersten Staffel von "Magda macht das schon" in Aussicht gestellt - und auch jenseits des Jahreswechsel will RTL am Samstagnachmittag offenbar vorerst weiter mit deutscher Fiction sein Glück versuchen. Wo bislang Wiederholungen von "Blaulicht-Report" und "Die Trovatos" eingeplant waren, stehen jetzt Serien-Wiederholungen auf dem Plan.

So gibt es ab dem 6. Januar jeweils samstags um 11:45 Uhr zunächst eine Doppelfolge der bereits 2013 ausgestrahlten Sitcom "Sekretärinnen - Überleben von 9 bis zu 5" zu sehen, ehe um 12:45 Uhr "Magda macht das schon" übernimmt. Gezeigt werden gleich vier Folgen der ersten Staffel am Stück. Kurios: Erst eine Woche werden exakt diese Episoden bereits am Vormittag wiederholt. Um 14:45 Uhr macht RTL schließlich mit drei alten Folgen von "Der Lehrer" weiter.

Erst um 17:45 Uhr kehrt der Kölner Sender wieder zum regulären Programm zurück und strahlt seine Rankingshow "Best of...!" mit Angela Finger-Erben aus. Auch in der Primetime wird RTL derweil im neuen Jahr den Anteil der deutschen Fiction ausbauen. Mit "Sankt Maik" wandelt der Sender ab dem 23. Januar den Dienstag zum zweiten Abend mit eigenproduzierten Serien um, eine Woche später folgt mit "Beck is back!" ein weiterer Neustart.

