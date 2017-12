RTL nimmt kurzfristig "Lehrer"-Marathon ins Programm

© RTL

Nachdem "Der Blaulicht-Report" und "Die Trovatos" am vorigen Wochenende durchweg miese Quoten verzeichneten, wird RTL am nächsten Samstag kurzfristig sein Programm ändern. Anstelle der Scripted Realitys läuft ein Serien-Marathon.



11.12.2017 - 15:32 Uhr von Alexander Krei 11.12.2017 - 15:32 Uhr

RTL hatte am vergangenen Wochenende mit großen Problemen in der Daytime zu kämpfen - auch deshalb reichte es am Sonntag nur für einen desaströsen Tagesmarktanteil von 8,1 Prozent in der Zielgruppe. Um ein Haar wäre der Sender damit noch hinter Vox auf den fünften Rang zurückgefallen. Einen Tag zuvor machte der aus Scripted Realitys bestehende Einheitsbrei dem Sender ebenfalls massiv zu schaffen. Mit "Blaulicht-Report" und den "Trovatos" waren über weite Strecken hinweg nicht mal fünf Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen drin.

Kurzfristige Linderung der Probleme erhofft sich RTL jetzt durch eine Programmänderung. Und die mutet reichlich ungewöhnlich an: Am kommenden Samstag wird sich der Sender seine beiden Scripted Realitys komplett sparen und durch Wiederholungen von "Der Lehrer" ersetzen. Zwischen 10:00 Uhr und 17:45 Uhr werden gleich acht Folgen der jüngsten Staffel gezeigt - quasi als Einstimmung auf die siebte Staffel, deren Ausstrahlung ab dem 4. Januar erfolgen soll (DWDL.de berichtete).

Für den 30. Dezember hat RTL bereits eine ganz ähnliche Marathon-Programmierung in Aussicht gestellt. An diesem Tag zeigt der Sender ab 9:45 Uhr noch einmal sämtliche Folgen der ersten Staffel von "Magda macht das schon". Eine Woche zuvor gibt's samstags ebenfalls keine Scripted Realitys zu sehen, sondern diverse Weihnachtsfilme. Mit Blick aufs neue Jahr dürften jedoch neue Ideen fürs Wochenende gefragt sein - genauso wie für die werktägliche Daytime, die dem Sender ebenfalls schon seit geraumer Zeit Probleme macht.

Teilen