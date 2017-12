Sitcom-Revivalitis: Comeback für "Verrückt nach dir"?

© Sony

"Will & Grace" wurde erfolgreich wiederbelebt, die Fortsetzung von "Roseanne" steht in den Startlöchern, "The Office" könnte auch weitererzählt werden - Revivals von Sitcoms stehen in den USA hoch im Kurs. Nun hat man "Mad about you" ins Auge gefasst



Die US-TV-Branche kramt in diesen Tagen offensichtlich bevorzugt in den eigenen Archiven. Nachdem die Fortführung von "Will & Grace" elf Jahre nach dem eigentlichen Finale bei NBC in diesem Jahr gut geklappt hat - die Serie ist nach "Young Sheldon" der erfolgreichste "Neustart" aus diesem Herbst, sollen noch weitere Sitcoms von einst fortgeführt werden. Neuestes Projekt ist eine Wiederbelebung von "Mad about you", das hierzulande als "Verrückt nach dir" zu sehen war.

Die Sitcom, die unter anderem Hauptdarstellerin Helen Hunt zwei Emmys einbrachte, war eigentlich 1999 nach sieben Staffeln mit insgesamt 164 Episoden eingestellt worden. An die Erfolge von damals will das Produktionsstudio Sony nun anknüpfen und hat informelle Gespräche über eine mögliche achte Staffel aufgenommen. Die beiden Hauptdarsteller Helen Hunt und Paul Reiser wären laut Berichten von US-Branchendiensten wieder mit an Bord. Noch gibt es aber keine Verträge und auch keinen Sender als Abnehmer. In den 90ern lief "Mad about you" bei NBC, in Deutschland feierte die Sitcom ihre Premiere unter dem deutschen Titel "Verrückt nach dir" bei RTL.

"Mad about you"/"Verrückt nach Dir" handelt vom Zusammenleben eines frisch verheirateten Paares in Manhattan. Paul ist Dokumentarfilmer, Jamie arbeitet PR-Agentin. Von alltäglichen Kleinigkeiten bis zur ausgewachsenen Ehekrise wird alles thematisiert. Gegen Ende der Serie wurden ihre gemeinsame Tochter Mabel geboren. Nun, fast zwei Jahrzehnte später, würde die Serie also ansetzen, wenn Mabel das Haus als Erwachsene wieder verlässt.

Eigentlich endete die siebte Staffel mit einem Blick in die Zukunft - doch inzwischen ist es aber üblich geworden, dass man diese Serienenden bei Weitererzählungen einfach unter den Tisch fallen lässt und ignoriert. Auch bei "Mad about you" wäre das der Fall. Das gleiche wird man im Frühjahr auch bei "Roseanne" beobachten können. Dann wird John Goodman alias Dan Conner zurück sein von den Toten.

Der Disney Channel wiederholt "Verrückt nach Dir" ab dem 10. Januar mittwochs um 20:15 Uhr von Staffel 1 an.

