Sky kündigt "SWAT", "Britannia", "Here and now" an

© Sky

Sky1 holt im Februar die US-Serie "SWAT" mit dem aus "Criminal Minds" bekannten Shemar Moore nach Deutschland. Bei Sky Atlantic stehen im gleichen Monat die Premieren von "Britannia" und "Here and Now" auf dem Programm.



28.12.2017 - 11:38 Uhr von Uwe Mantel 28.12.2017 - 11:38 Uhr

Der Sky-Kundenservice hat in einer Mail an Abonnenten, aus der wunschliste.de zuerst zitierte, einen Ausblick auf die Serienpläne für die kommenden Monate gegeben. Daraus geht hervor, dass die in diesem Herbst bei CBS mit recht ordentlichen Quoten gestartete Serie "SWAT" ihre Deutschlandpremiere wohl am 12. Februar bei Sky1 feiern wird. Die Serie, die dann immer montags laufen soll, handelt von der SWAT-Spezialeinheit des LAPD, die etwa bei Geiselnahmen oder organisiertem Verbrechen zum Einsatz kommt, und bietet ein Wiedersehen mit Shemar Moore, der viele Jahre in "Criminal Minds" zu sehen war. CBS hat inzwischen eine volle erste Staffel mit 22 Episoden bestellt.

Ebenfalls im Februar stehen der Mail zufolge auch bei Sky Atlantic zwei Neustarts auf dem Programm. So soll dann die britische Sky-Eigenproduktion "Britannia" ebenso hierzulande zu sehen sein wie "Here and Now", das seine US-Premiere am 11. Februar feiert und wie bei HBO-Serien üblich umgehend nach Deutschland kommen soll. Die Serie stammt vom "Six-Feet-Under"-Schöpfer Alan Ball und handelt von einer Familie mit einem leiblichen und drei adoptierten Kindern aus Somalia, Vietnam und Kolumbien. Deren Zusammenhalt wird auf die Probe gestellt, als eines der Kinder plötzlich Dinge sieht, die der Rest nicht sehen kann. Für den März ist dann die Ausstrahlung von "Barry" geplant. Bill Hader spielt darin einen Ex-Marine, der sich als Auftragskiller verdingt - und schließlich neuen Sinn im Theaterschauspiel findet.

Teilen