"Big Bounce": RTL startet Trampolinshow Ende Januar

Nach dem Erfolg von "Ninja Warrior Germany" wartet RTL Ende Januar nun mit der nächsten "Physical Gameshow" auf: In "Big Bounce" gilt es, einen dreiteiligen Trampolin-Parcours zu bewältigen. Start- und Sendetermin stehen nun fest.



28.12.2017 - 14:13 Uhr von Uwe Mantel 28.12.2017 - 14:13 Uhr

Am 26. Januar 2018 feiert "Big Bounce - Die Trampolin Show" bei RTL Premiere. Sechs Folgen werden dann immer freitags um 20:15 Uhr zu sehen sein. RTL nutzt damit in den ersten beiden Wochen noch das Dschungelcamp-Umfeld, um das neue Format bekannt zu machen, von dem man sich einen ähnlichen Erfolg erhofft wie es zuletzt mit "Ninja Warrior Germany" gelungen ist.

In fünf Qualifikations-Shows treten je 80 Kandidaten aus allen Bereichen und Altersgruppen an - vom 10-jährigen Kind bis zum 55-Jährigen, von professionellen Turnern, Tänzern über Leichtathleten und Parcoursläufern bin hin zu zahlreichen sportbegeisterten Freizeitspringern. Auf sie wartet ein in drei Bereiche aufgeteilter Parcours. Los geht's mit dem Duell-Parcours, in dem zwei Springer gleichzeitig gegeneinander antreten, um eine mit Hindernissen und anderen Herausforderungen gespickte Geschwindigkeitsstrecke schnellstmöglich zu bezwingen. Wer hier verliert ist direkt raus, der Gewinner darf auf den Taktik-Parcours.

Auf diesem gilt es, innerhalb einer vorgegebenen Zeit die Übersicht zu behalten und sich Licht-, Zahl- und Farbkombinationen zu merken und zu durchspringen. Nur wer diese Aufgabe meistert, kommt direkt weiter in denHochparcours in dem Sprungkraft und Mut gefordert gefordert sind. Hier gilt es riesige Hindernisse und große Entfernungen mittels Trampolinen zu überwinden. Moderiert und kommentiert wird die Sendung von Matthias Opdenhövel und Wolff-Christoph Fuss.



