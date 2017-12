Glööckler wird im Januar zum "Prinzessinnenmacher"

© RTL II

In seinem neuen RTL-II-Format verspricht Harald Glööckler, einer alleinerziehende Mutter einen Tag zu bereiten, an dem sie sich wie eine Prinzessin fühlt - was offenbar gleichbedeutend mit dem Eintauchen in Glööcklers Welt ist.



28.12.2017 - 14:41 Uhr von Uwe Mantel 28.12.2017 - 14:41 Uhr

Nach einer Staffel verließ Harald Glööckler die Jury von "Curvy Supermodel" und kündigte an, für RTL II stattdessen an einem anderen Format zu arbeiten. Das feiert am Dienstag, 16. Januar um 22:15 Uhr nun zunächst mit einer einmaligen Folge seine Premiere und hört auf den Namen "Harald Glööckler - Der Prinzessinnenmacher". Gemeinsam mit Moderatorin Jana Ina Zarrella überrascht Glööckler darin eine alleinerziehende Mutter, deren Leben durch viele Schicksalsschläge geprägt wurde.

Glööckler will ihr nun einen Traum erfüllen: Sie soll sich einen Tag wie eine Prinzessin fühlen. Erreicht werden soll das beispielsweise mit einer Tour durch das märchenhafte Anwesen von Harald Glööckler, einem Shopping-Trip in einen Pop-up-Store des Couturiers oder einem Auftritt bei einem exklusiven Event in einer eigens für sie entworfenen Prinzessinnenrobe. Darüber hinaus offenbart Harald Glööckler persönliche Einblicke in sein eigenes Leben. Dies alles soll der alleinerziehenden Mutter helfen, "mit neu gewonnener Stärke und Energie aus ihrer Verwandlung zur Prinzessin hervorzugehen". Die Sendung wird von EndemolShine Germany produziert.

