Robert Atzorn zieht sich komplett aus dem TV zurück

Sein Abschied aus der ZDF-Reihe "Nord Nord Mord" bedeutet zugleich auch seinen kompletten Abschied aus der Öffentlichkeit: Robert Atzorn wolle künftig in keinerlei TV-Produktionen mehr mitwirken, wie seine Agentin gegenüber goldenekamera.de sagte.



28.12.2017 - 15:07 Uhr von Uwe Mantel 28.12.2017 - 15:07 Uhr

Im vergangenen Sommer hat Robert Atzorn angekündigt, aus der erfolgreichen ZDF-Krimireihe "Nord Nord Mord" auszusteigen. Der letzte Film mit ihm läuft am 15. Januar. Doch es ist offenbar nicht nur ein Abschied von "Nord Nord Mord", sondern generell aus der Öffentlichkeit. Er wolle weder für Serien oder Filme vor der Kamer stehen, noch an Talkshows oder Galas teilnehmen, berichtet goldenekamera.de. Auch für Synchronisierungen oder Lesungen stehe er nicht mehr zur Verfügung, Fan-Post beantworte er ebenfalls nicht mehr, so seine langjährige Agentin Carola Studlar.

Atzorn wolle sich stattdessen nur noch seiner Familie und seinen Enkelkindern widmen. Gesundheitliche Probleme gebe es ebensowenig wie Krach hinter den Kulissen. "Robert Atzorn ist frisch, fröhlich und munter. Aber wenn er eine Entscheidung trifft, wie die für seinen TV-Abschied, dann geschieht das zu 1000 Prozent", so Studlar. Seinen Abschied von "Nord Nord Mord" hatte Atzorn im vergangenen Jahr so begründet: "Ich liebe das Format 'Nord Nord Mord', aber Kriminalkommissare gehen in der Regel mit 65 in Pension, und um bei der Wahrheit zu bleiben, ich bin da schon lange drüber. Wir waren erfolgreich, und im Erfolg möchte ich gehen."

Robert Atzorn ist inzwischen 72 Jahre alt. Seinen Durchbruch im Fernsehen hatte er Ende der 80er Jahre in der Serie "Oh Gott, Herr Pfarrer", in den 90ern wurde er als "Unser Lehrer Doktor Specht" zum Traumlehrer einer Generation. Ab 1997 war er "Der Kapitän", von 2001 bis 2008 ermittelte er als "Tatort"-Kommissar, seit 2011 stand er für die ZDF-Reihe "Nord Nord Mord" vor der Kamera. Dazu kamen zahlreiche Rollen in Filmen und Mehrteilern, wie etwa in "Die Affäre Semmeling, "Bis nichts mehr bleibt", "Mein vergessenes Leben" oder "Mein Mann, der Trinker".

Von "Nord Nord Mord" mit seinen teils über sieben Millionen Zuschauern will das ZDF sich übrigens trotz des Ausstiegs von Robert Atzorn nicht verabschieden. Gleichzeitig mit dem Bekanntwerden von Atzorns Ausstieg hatte das ZDF im vergangenen Jahr bereits seinen Nachfolger benannt: Peter Heinrich Brix wird künftig den Hauptkommissar Carl Sievers spielen.

