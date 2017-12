Auch RTL II macht bald Klinik-Reality am Nachmittag

© RTL II

Nachdem Sat.1 am Nachmittag seit einiger Zeit mit der "Klinik am Südring" gut fährt, springt nun auch RTL II auf diesen Zug auf. Ab Mitte Januar begleitet der Sender "Kinderärzte mit Herz". Später im Jahr soll sogar eine Krankenhaus-Telenovela folgen.



29.12.2017 - 13:05 Uhr von Alexander Krei 29.12.2017 - 13:05 Uhr

Während "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" am Vorabend noch immer gut funktionieren, sucht RTL II bereits seit langer Zeit nach einem Rezept für den Sendeplatz um 17:00 Uhr, auf dem derzeit die Scripted Reality "Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt" mit zumeist mäßigen Quoten ausgestrahlt wird. Im neuen Jahr will der Sender nun mit neuen Formaten einen weiteren Anlauf starten.

Dabei setzt RTL II verstärkt auf Geschichten aus dem Krankenhaus: Den Anfang macht die Reality-Reihe "Station B1 - Kinderärzte mit Herz", von der Endemol Shine Germany zunächst 21 Folgen produzierte. Diese laufen ab dem 15. Januar montags bis freitags um 17:00 Uhr. RTL II verspricht "emotionale und dramatische Geschichten aus der Notaufnahme, der Baby- und der Kinder-Station eines Krankenhauses".

Die Ärzte und das Klinikpersonal, bestehend aus Hebammen, Schwestern, Pflegern und Sanitätern, werden als eingeschworenes, professionelles und leidenschaftliches Team beschrieben. In jeder Episode der Dokuserie werden mehrere Geschichten erzählt - ganz so, wie Sat.1 dies schon seit geraumer Zeit mit seiner "Klinik am Südring" tut, die täglich um 16:00 Uhr mit Erfolg zu sehen, sich aktuell am Vorabend allerdings schwertut.

Derweil hat RTL II noch ein weiteres Krankenhaus-Format in Aussicht gestellt. Wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätigte, pilotiert der Sender aktuell unter dem Arbeitstitel "Schwestern" eine in einer Klinik angesiedelte Telenovela fürs Nachmittagsprogramm. Filmpool produziert zunächst 15 Folgen und setzt dabei auch auf bekannte Gesichter, unter anderem von "Berlin - Tag & Nacht". Ein Sendetermin steht bislang noch nicht fest.

