"Woozle Goozle"-Moderator geht zum Disney Channel

Benedikt Weber zieht es zurück zum Disney Channel: Der Moderator, der zuletzt für Kindersendungen von Super RTL vor der Kamera stand, soll im Frühjahr ein neues Format präsentieren. Zugleich hat der Disney Channel weitere Serienstarts angekündigt.



02.01.2018 - 15:46 Uhr von Alexander Krei 02.01.2018 - 15:46 Uhr

Seit vielen Jahren moderiert Benedikt Weber Sendungen fürs Kinderfernsehen, in den vergangenen Jahren vorwiegend für Super RTL. Jetzt hat sich der 43-Jährige jedoch für einen Senderwechsel entschieden: Noch im Frühjahr soll Weber ein neues Format beim Disney Channel präsentieren, für den er in der Vergangenheit schon einmal tätig war - etwa als Moderator der Bastelshow "Art Attack". Der Sender hat eine eigenproduzierte Daytime-Show mit Weber angekündigt, in der Weber sich "außergewöhnlichen und originellen Herausforderungen stellen muss, die ihn über sich hinauswachsen lassen", wie es in einer Mitteilung heißt.

Die Moderation des erfolgreichen Super-RTL-Magazins "Woozle Goozle" wird Benedikt Weber im Gegenzug abgeben, wie der Kölner Kindersender am Dienstag gegenüber DWDL.de bestätigte. Da mit ihm jedoch bereits neue Folgen produziert wurden, wird er wohl noch bis Mitte des Jahres bei "Woozle Goozle" zu sehen sein. Für die Zeit danach soll nach einem neuen Moderator gesucht werden. Zudem seien bereits weitere Projekte mit "Woozle Goozle" geplant.

"Programm-Mix in der Day- und Primetime optimieren"

Abseits des neuen Formats mit Benedikt Weber hat der Disney Channel unterdessen eine zweite Staffel seiner Comedy-Kochshow "An die Töpfe, fertig, lecker" angekündigt, nachdem es die erste Staffel im vorigen Jahr auf mehr als 16 Prozent Marktanteil in der Kinder-Zielgruppe gebracht hatte. Als Free-TV-Premieren hat der Sender für die Daytime unter anderem die Animationsserien "Pat der Hund" und "Big Hero 6 - The Series" sowie die Vorschulserien "Vampirina" und "Welpenfreunde" angekündigt.

Darüber hinaus stehen die beiden vom Disney Channel koproduzierten Serien "Die Psammy Show" sowie "Arthur and the Minimoys" auf dem Programm. Im Herbst 2018 folgt zudem die Neuauflage von "DuckTales". Weiter geht's außerdem mit "Soy Luna" und "The Lodge". In der Primetime sollen der Montag und Mittwoch weiterhin für Sitcoms reserviert bleiben. Hier laufen unter anderem "Sabrina! Total verhext" und "Verrückt nach dir". An den übrigen Abenden sind Spielfilme vorgesehen.

Für 2018 hofft der Disney Channel durch diese Maßnahmen auf steigende Marktanteile, nachdem man für das vergangene Jahr "noch höhere Erwartungen" gehabt habe, wie der neue Senderchef Thorsten Braun einräumt. Aktuell befinde man sich "in einer Transformationsphase, im Rahmen derer wir unseren Programm-Mix in der Day- und Primetime optimieren", so Braun. "Mit der Programmoffensive werden wir das Potenzial des Senders noch besser ausschöpfen und weiteres Wachstum generieren."

